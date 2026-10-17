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Primavera, Torino-Roma 0-0: segui in tempo reale. Termina il primo tempo

Giovanili
di Fabio D'Ascanio
Primavera
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La Roma Primavera torna in campo dopo la sconfitta interna per 0-1 in Youth League contro il Real Madrid. La squadra di Scala affronta oggi alle ore 15 il Torino con diverse defezioni. Arena, Camara, Paratici e Di Nunzio, infatti, sono stati convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida di stasera contro il Genoa. Segui la cronaca testuale della partita.
Torino: Cereser; Kugyela, Tonica, Carrascosa, Gaffurini; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Scacchi, Bonacina, Conzato. A dis.: Dorigo, Gatto, Alexandre, Tchamda, Ferraris, Falasca, Rivas, Befani, Zaghini, Banse, Tomic. All.: Baldini.
Roma: Kilvinger (38' Marcaccini); Marchetti, Zinni, Terlizzi; Bonifazi, Panico, Arduini, Vukoje, Cama; Maccaroni; Romero Corredera A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Basile, Loreti, Pallassini, Giammattei, Ballarin, Strata, Dal Bon, Di Mascio. All.: Scala.
SEGUI LIVE
PRIMO TEMPO4
48' - Termina con il punteggio di 0-0 il primo tempo
38' - Problema per Kilvinger. L'estremo difensore giallorosso è stato colpito in testa da Luongo nell'uscita bassa che ha mantenuto lo 0-0. Il portiere non ce la fa e fa spazio a Marcaccini
35' - Luongo in contropiede si divora il gol del vantaggio. Decisivo l'intervento in uscita bassa di Kilvinger
19' - Ci prova Conzato. Tiro troppo debole del calciatore di casa
15' - Vukoje imbuca per Corredera che viene chiuso da un intervento del difensore avversario
7' - Ci prova in rovesciata Maccaroni! La sfera termina fuori
ASROMARoma Primavera

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