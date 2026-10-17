Primavera, Torino-Roma 0-0: segui in tempo reale. Termina il primo tempo

Torino: Cereser; Kugyela, Tonica, Carrascosa, Gaffurini; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Scacchi, Bonacina, Conzato. A dis.: Dorigo, Gatto, Alexandre, Tchamda, Ferraris, Falasca, Rivas, Befani, Zaghini, Banse, Tomic. All.: Baldini.

Roma: Kilvinger (38' Marcaccini); Marchetti, Zinni, Terlizzi; Bonifazi, Panico, Arduini, Vukoje, Cama; Maccaroni; Romero Corredera A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Basile, Loreti, Pallassini, Giammattei, Ballarin, Strata, Dal Bon, Di Mascio. All.: Scala.

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PRIMO TEMPO4

48' - Termina con il punteggio di 0-0 il primo tempo

38' - Problema per Kilvinger. L'estremo difensore giallorosso è stato colpito in testa da Luongo nell'uscita bassa che ha mantenuto lo 0-0. Il portiere non ce la fa e fa spazio a Marcaccini

35' - Luongo in contropiede si divora il gol del vantaggio. Decisivo l'intervento in uscita bassa di Kilvinger

19' - Ci prova Conzato. Tiro troppo debole del calciatore di casa

15' - Vukoje imbuca per Corredera che viene chiuso da un intervento del difensore avversario

7' - Ci prova in rovesciata Maccaroni! La sfera termina fuori