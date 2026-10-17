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Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: presenti quattro giocatori della Primavera

Campionato
di Paolo Rosi
gasperini
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La Roma ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per Roma-Genoa, gara valida per la 7ª giornata di Serie A. Nell'elenco spiccano le presenze di quattro giovani della Primavera: Di Nunzio, Arena, Paratici e Camara, chiamati a sopperire le assenze dovute agli infortuni.
Di seguito la lista completa dei convocati:
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara.
(asroma.com)
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