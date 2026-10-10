Gollini, è l'ora del riscatto: dalla lite con Gasp alla pace nella Capitale. A due anni dall'ultima presenza in Serie A, l'obiettivo è non far rimpiangere Svilar

Pierluigi Gollini. L'estremo difensore sarà il titolare per le prossime nove partite tra campionato e Champions League, in un momento clou della stagione Gollini dovrà farsi trovare pronto e giocare con una continuità che gli manca ormai da molti anni. L'ultima volta in cui il portiere è sceso in campo per almeno nove partite di fila è stato nella stagione 2020/21, quando giocò per 14 partite consecutive dal 21 novembre al 6 febbraio con la maglia dell'Atalanta guidata proprio da Gasperini. LAROMA24.IT - La Roma perde Mile Svilar per il prossimo mese. Il portiere classe 1999 ha subito una frattura non scomposta al dito del piede e dovrà stare ai box almeno fino alla prossima sosta delle nazionali. I giallorossi perdono una certezza assoluta e ora a difendere i pali ci sarà. L'estremo difensore sarà il titolare per le prossime nove partite tra campionato e Champions League, in un momento clou della stagione Gollini dovrà farsi trovare pronto e giocare con una continuità che gli manca ormai da molti anni. L'ultima volta in cui il portiere è sceso in campo per almeno nove partite di fila, quando giocò per 14 partite consecutive dal 21 novembre al 6 febbraio con la maglia dell'Atalanta guidata proprio da Gasperini.

nel pareggio in casa del Panathinaikos, l'ultimo match della fase campionato della scorsa Europa League. In Serie A le ultime apparizioni del classe 1995 risalgono alla stagione 2024-2025: con la maglia del Genoa inizia il campionato da titolare e scende in campo per sette partite consecutive, poi un infortunio all'anca lo manda ai box. A gennaio arriva il trasferimento alla Roma per sostituire l'australiano Ryan. Nell'estate del 2025, momento in cui approda Gian Piero Gasperini, il suo futuro sembrava lontano dalla Capitale. Un'estate da separato in casa, poi la svolta: arriva la riappacificazione con il tecnico di Grugliasco e il reintegro in rosa. Domani, nella partita contro il Como Gollini difenderà i pali giallorossi a poco più di due anni dal suo ultimo match giocato in Serie A: un Atalanta-Genoa terminato 5-1 per i nerazzurri. L'ultimo clean sheet risale al 24 agosto 2024, nella vittoria esterna del Genoa per 0-1 in casa del Monza nella seconda giornata di campionato. Ora l'infortunio di La responsabilità è molta e non far rimpiangere il miglior portiere della Serie A non è una missione semplice. L'unica presenza con la maglia giallorossa, invece, è arrivata in Grecia lo scorso 29 gennaio,, l'ultimo match della fase campionato della scorsa Europa League. In Serie A le ultime apparizioni del classe 1995 risalgono alla stagione 2024-2025: con la maglia del Genoa inizia il campionato da titolare e scende in campo per sette partite consecutive, poi un infortunio all'anca lo manda ai box.. Nell'estate del 2025, momento in cui approda Gian Piero Gasperini, il suo futuro sembrava lontano dalla Capitale. Un'estate da separato in casa, poi la svolta: arriva la riappacificazione con il tecnico di Grugliasco e il reintegro in rosa. Domani, nella partita contro il Como Gollini difenderà i pali giallorossi a poco più di due anni dal suo ultimo match giocato in Serie A: un Atalanta-Genoa terminato 5-1 per i nerazzurri. L'ultimo clean sheet risale al 24 agosto 2024, nella vittoria esterna del Genoa per 0-1 in casa del Monza nella seconda giornata di campionato. Ora l'infortunio di Svilar gli concede un'occasione per riscattarsi e ritornare ad essere protagonista.

La carriera, il rap e i rapporti tesi con Gasperini

Il classe 1995 viene da anni complicati, dove ha trovato poco spazio per mettersi in mostra. Dopo essersi fatto notare con la maglia dell'Hellas Verona nella stagione 2014/15, passa all’Aston Villa prima di arrivare all'Atalanta nella stagione 2016/17 dove acquista un ruolo centrale nella squadra allenata ai tempi da Gasperini. L'estremo difensore diventa titolare della formazione nerazzurra e contribuisce alla crescita della squadra bergamasca, arrivando anche ad essere convocato dalla Nazionale e ad esordire con la maglia azzurra nella partita contro la Bosnia valida per le qualificazioni ad Euro 2020 il 15 novembre del 2019. L’ultima convocazione risale al marzo del 2022, per la fatale partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar contro la Macedonia. Con l'Atalanta colleziona 89 presenze, tra cui diverse in Champions League, caratterizzandosi anche come portiere in grado di poter giocare in una squadra con un calcio prettamente offensivo.

Inoltre, il portiere italiano dall'adolescenza ha coltivato la passione per la musica, in particolare per il rap. Infatti, Gollini decide di trasformare questa passione in qualcosa di concreto cominciando a creare basi musicali e allestendo insieme ad un amico un piccolo studio di registrazione in casa. Il suo pseudonimo è "Gollorius", un tributo ad uno dei suoi idoli musicali The Notorius B.I.G., unendo il soprannome "Gollo" al nome del rapper. Nel 2018, infatti, pubblica il suo primo singolo "Rapper con i guanti", un brano che racconta le sue origini e i sacrifici compiuti per diventare calciatore professionista. Oltre al calcio e alla musica, Gollini ha un forte interesse anche per la moda e lo streetwear. Nello stesso anno, il 2018, lancia insieme ad un socio Venti2esimo, una sua linea di abbigliamento che riflette la cultura urban e le sue influenze musicali. Tuttavia, a causa di un'offerta di lavoro ricevuta dal suo socio, il progetto si è momentaneamente fermato.

Successivamente, nel 2021 lascia Bergamo a causa proprio di problemi con Gasperini: "Non sono andato via per scelta tecnica, ma per problemi con una persona" aveva affermato Gollini. "Mi disse che non sapeva chi far giocare tra me, Berisha e Rossi; per lui non eravamo da Serie A". Parole dure, che lo portano a trasferirsi al Tottenham in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che poteva trasformarsi in obbligo al raggiungimento della ventesima presenza. Tuttavia, nel campionato inglese non trova continuità, realizzando solamente 8 presenze stagionali. Per questo, nella stagione 2022-23 torna in Italia, prima con la maglia della Fiorentina e poi con quella del Napoli, con la quale colleziona 4 presenze e partecipa alla festa scudetto nel 2023. Anche in queste esperienze, però, non riesce a ritagliarsi spazio da protagonista con sole 23 presenze in 2 stagioni. Nella stagione 2024/25 passa al Genoa, poi a gennaio la chiamata della Roma per sostituire Ryan.