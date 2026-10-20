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ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le probabili formazioni. Lulli in vantaggio su Molina. In difesa pronto Balerdi. I giallorossi sono arrivati all'Olimpico

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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Terza giornata della fase campionato della Champions League per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo il pareggio esterno contro il Fenerbahce e il rocambolesco ko casalingo contro il Real Madrid, i giallorossi ospitano stasera allo stadio Olimpico lo Slovan Bratislava. Un match da vincere per alimentare le speranze di qualificazione e indirizzare in maniera positiva il percorso europeo. In porta confermato Gollini, mentre in difesa dovrebbero tornare titolari, dopo il turno di riposo contro il Genoa, Mancini e Hermoso. Al centro della retroguardia pronto Balerdi, con Ndicka che non è al 100%. Sula corsia di sinistra torna Wesley, mentre a destra Lulli è in vantaggio su Molina. A centrocampo pronti De Roon e Pisilli. In attacco si va verso il tridente composto da Soulé, Pellegrini e Malen.
19:40 - La Roma è arrivata allo stadio Olimpico!
19:00 - L'Olimpico si prepara alla notte europea della Roma

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