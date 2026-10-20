NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: c'è anche Cristante (COMUNICATO)

Coppe europee
di R.P.
3ab53f0d3e3d-eva4016
Aggiungi come fonte preferita su Google
A poche ore dal fischio d'inizio della terza giornata di Champions League, Gasperini ha diramato i convocati per il match contro lo Slovan Bratislava. C'è anche Cristante. Ecco tutti i calciatori a disposizione del tecnico: 
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora 
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé
(AsRoma.com)
VAI AL COMUNICATO 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

WhatsApp Image 2026-10-20 at 17.45.09

VIDEO - Svilar no stop: il portiere continua a lavorare in palestra dopo l'infortunio al dito del piede

Mile Svilar lavora e lo fa senza sosta per tornare il prima possibile e nelle migliori condizioni agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il numero 99 giallorosso si trova in Belgio, dove sta lavorando c...

Scala

Primavera, Scala: "C'erano delle assenze e non era semplice. Lavoriamo affinché ci siano altri Di Nunzio"

La Roma Primavera vince in maniera netta contro lo Slovan Bratislava nel terzo impegno stagionale di Youth League. I giallorossi si impongono con un rotondo 5-0 tra le mura amiche del Tre Fontane. Sup...

mourinho

Real Madrid, Mourinho torna sulla vittoria contro la Roma: "Con Bernardo e Guler titolari avremmo preso 5 gol"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia, lo Josè Mourinho è tornato sulla vittoria contro la Roma parlando delle scelte di formazione. Le sue parole: "Valverde e Gule...

NOTIZIE POPOLARI
totti oltre 4

Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

totti oltre 2

Totti presenta il suo libro "Oltre": "Friedkin? Se non hanno voluto incontrarmi va bene così. Per la Roma ci sarò sempre". Gasperini in collegamento: "Rifacciamo una cena!" (FOTO e VIDEO)

beljio

Calciomercato Roma, occhi su Beljo: anche Como e Betis interessate. Servono 25 milioni

mourinho

Real Madrid, Mourinho torna sulla vittoria contro la Roma: "Con Bernardo e Guler titolari avremmo preso 5 gol"

HVEdigkXMAEtdu2

Youth League, Roma-Slovan Bratislava 5-0: giallorossi straripanti, tripletta per Paratici

squadra

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé dietro Malen. Lulli favorito su Molina

VAI AL CANALE
Foto
Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Loading