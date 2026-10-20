Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: c'è anche Cristante (COMUNICATO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Mile Svilar lavora e lo fa senza sosta per tornare il prima possibile e nelle migliori condizioni agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il numero 99 giallorosso si trova in Belgio, dove sta lavorando c...
La Roma Primavera vince in maniera netta contro lo Slovan Bratislava nel terzo impegno stagionale di Youth League. I giallorossi si impongono con un rotondo 5-0 tra le mura amiche del Tre Fontane. Sup...
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia, lo Josè Mourinho è tornato sulla vittoria contro la Roma parlando delle scelte di formazione. Le sue parole: "Valverde e Gule...
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