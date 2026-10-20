NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Slovan Bratislava: Di Nunzio in lista Champions

Altre
di R.P.
Alessandro Di Nunzio Roma-Genoa
Aggiungi come fonte preferita su Google
Stasera all'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava e la Roma, come sappiamo, deve fare la conta con le assenze che ci sono e sono importanti.
Ecco perché Gasperini dopo averlo fatto debuttare contro il Genoa in campionato ha inserito Di Nunzio in lista Champions. Il giocatore va verso la convocazione stasera e come si vede sul sito indosserà la maglia numero 63.
(Uefa.com)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Leggi anche

Roma-Slovan Bratislava: tutte le info per chi sarà allo stadio. Cancelli aperti alle 18:30Roma-Slovan Bratislava: tutte le info per chi sarà allo stadio. Cancelli aperti alle 18:30
ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé dietro Malen. Lulli favorito su MolinaROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé dietro Malen. Lulli favorito su Molina
RomaChampions LeagueASROMARoma-Slovan Bratislava

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

50149334b0f571227449bc2a75c2cbbd-93799-oooz0000

Infortunio per Alaba: a rischio la gara contro la Roma (COMUNICATO)

Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue.  "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...

totti oltre 4

Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

Francesco Totti ieri sera ha presentato il suo libro, "Oltre", scritto insieme ad Alessandro Alciato, al Brancaccio. Alla fine ha raccontato un episodio particolare, una visita alla prostata che il su...

bltfff460692602f08f

Okaka: "Io al posto di Francesco? Una sorpresa. Con Gasperini si può puntare al top"

Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti?Pochissimo, del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito tit...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.06.29

Conferenza stampa, GASPERINI: "Dybala non ci sarà, ha una minima lesione. Il recupero slitta di un paio di settimane. Malen e Castro insieme forse a partita in corso, ma non voglio snaturare la squadra"

Dybala

Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

totti oltre 2

Totti presenta il suo libro "Oltre": "Friedkin? Se non hanno voluto incontrarmi va bene così. Per la Roma ci sarò sempre". Gasperini in collegamento: "Rifacciamo una cena!" (FOTO e VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.07.31

Conferenza stampa, PELLEGRINI: "Gasperini è stato fondamentale. Il contratto di un anno è stata una scelta della società che io ho accettato. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

totti slovan

Roma-Slovan Bratislava, Had: “Nel 2011 Totti era furioso per il cambio. La Roma ha una qualità enorme”

Gasperini (1)

GASPERINI: "Domani non possiamo pensare che sia una partita facile, troveremo una squadra preparata"

VAI AL CANALE
Foto
Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Loading