Roma-Slovan Bratislava: tutte le info per chi sarà allo stadio. Cancelli aperti alle 18:30

Notte europea allo Stadio Olimpico
. La Roma torna in campo in Champions League
contro lo Slovan Bratislava, con calcio d’inizio fissato alle 21:00. La sfida vale il terzo matchday della fase campionato ed è il secondo appuntamento casalingo dei giallorossi. Sono attesi oltre 60mila tifosi sugli spalti. sta
Il club giallorosso ha comunicato tutte le informazioni utili per chi sarà allo stadio.
Apertura cancelli
I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli.
Fino al fischio d'inizio ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire da tre ore prima del fischio di inizio, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail
oppure compilando il form
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Biglietti e abbonamenti digitali: come accedere
Biglietti e abbonamenti sono disponibili esclusivamente in formato digitale.
Prima di arrivare allo Stadio Olimpico, verifica di avere il tuo titolo correttamente disponibile sullo smartphone:
- Abbonamento: disponibile esclusivamente tramite l’app “Il Mio Posto”. Per chi ancora non avesse provveduto, si raccomanda di attivare l'abbonamento coppe prima di arrivare allo stadio, inserendo il PNR e la data di nascita nell'apposita funzione in home page dell'APP
- Biglietto: disponibile tramite l’app “Il Mio Posto” oppure può essere aggiunto al Wallet del proprio smartphone iOS o Android. Per i biglietti caricati sul Wallet è inoltre possibile accedere ai tornelli utilizzando la tecnologia NFC, semplicemente avvicinando lo smartphone al lettore
Attenzione: gli screenshot di biglietti e abbonamenti non sono validi per l’accesso allo stadio. Assicurati quindi di avere il titolo correttamente disponibile sul tuo dispositivo prima di raggiungere i tornelli.
Se non puoi assistere alla partita, utilizza esclusivamente i servizi ufficiali messi a disposizione dall’AS Roma:
- Cambio utilizzatore, ove consentito, tramite l’apposito servizio sul sito del Club, entro e non oltre le 21:00 del 14 ottobre
Non è consentita la rivendita di biglietti o abbonamenti attraverso piattaforme o canali alternativi a quelli ufficiali del Club, anche a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
(asroma.com)