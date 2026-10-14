Roma-Real Madrid, striscioni per Mourinho: "Per Roma immortale, ave Mou!" (FOTO e VIDEO)

Mentre sul terreno di gioco si sfidano Roma e Real Madrid, il pubblico giallorosso rende omaggio a José Mourinho . In tribuna sono stati esposti alcuni striscioni dedicati all'allenatore portoghese, accolti dagli applausi dei tifosi presenti sugli spalti.

«José, non dimenticheremo mai chi siamo stati!» e «Per il mondo speciale... per Roma immortale... Ave Mou!» sono alcuni dei messaggi rivolti all'ex tecnico giallorosso. Sui gradoni della curva esposto anche altri striscioni: «Chi porta gloria a Roma, Roma lo onorerà per sempre. Oggi le tue mani consacrano le spolia opima. E il popolo ti tributa la gloria eterna»; «Del romanismo il nostro Cesare. Ave Josè, benotornato a casa». E ancora in tribuna: «A Budapest ci hai difeso fino all'inferno. Bentornato josè, romanista eterno». Mourinho ha risposto salutando il pubblico, mandando un bacio e battendosi una mano sul cuore.