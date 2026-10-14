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Roma-Real Madrid, la coreografia della Curva Sud: "AS Roma sine metu (senza paura)" (FOTO)

Coppe europee
di Paolo Rosi
roma real coreografia
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La coreografia della Curva Sud accompagna Roma-Real Madrid allo Stadio Olimpico. Sugli spalti compare la scritta “AS ROMA SINE METU”, espressione latina che significa “AS Roma senza paura”. Una dichiarazione d'identità e appartenenza che fa da cornice alla sfida europea contro i Blancos.

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