Manchester United-Roma: romanisti stipati all'ingresso dello stadio. Cariche della polizia e un tifoso colpito in testa (FOTO E VIDEO)

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Manchester United molti dei tifosi romanisti volati in Inghilterra per supportare la squadra non sono ancora entrati all'Old Trafford. Cariche della polizia inglese nei confronti dei tifosi giallorossi e un tifoso in particolare ha avuto un lampeggio e ha ricevuto un colpo in testa. Prontamente soccorso, ha sanguinato vistosamente.

Manchester United-Roma: romanisti stipati all'ingresso dello stadio. Cariche della polizia e un tifoso colpito in testa ➡️ https://t.co/UHWZugDOIt #ASRoma https://t.co/zn3jL6uxcq — laroma24.it (@LAROMA24) November 3, 2026