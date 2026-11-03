Manchester United-Roma, giallorossi da record: mai una squadra avversaria aveva segnato due gol così presto all'Old Trafford

Primo tempo praticamente perfetto per la Roma che è in vantaggio 0-2 all'Old Trafford con le reti di Soulé e Malen arrivate all'11' e al 17'. I giallorossi sono diventati così la prima squadra ospite a segnare due gol in così poco tempo all'Old Trafford in un match europeo.

Un dato che testimonia senza dubbio la crisi degli inglesi, ma allo stesso tempo il periodo straordinario della squadra di Gasperini che è una vera e propria macchina da gol.