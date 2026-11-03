FOTO - MANCHESTER UNITED 3-2 ROMA FT

Una Roma da sogno all'Old Trafford! I primi 45 minuti del big match di concludono sullo 0-2 a favore dei giallorossi: a segno Soulé e su calcio di rigore Malen. Un vantaggio che sarebbe potuto essere anche più largo, i capitolini hanno tenuto alla grande il campo e sfruttato gli ampi spazi lasciati dalla difesa inglese. La squadra di Carrick non si è mai resa concretamente pericolosa. Sugli spalti protagonisti assoluti i circa 5mila romanisti. Una prima frazione di gioco da incorniciare che ha confermato ancora una volta lo stato di forma della Roma. Nella ripresa però cambia la partita, con lo United che la rimette in piedi con il calcio di rigore di Bruno Fernandes. A 10 minuti dalla fine arriva il pareggio di Cunha, che sfrutta un erroraccio di Balerdi. Nel finale la doppietta del brasiliano per il 3-2 finale. Ecco gli scatti della gara.