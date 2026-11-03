Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

FOTO - MANCHESTER UNITED 3-2 ROMA FT

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
gASPERINI
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una Roma da sogno all'Old Trafford! I primi 45 minuti del big match di concludono sullo 0-2 a favore dei giallorossi: a segno Soulé e su calcio di rigore Malen. Un vantaggio che sarebbe potuto essere anche più largo, i capitolini hanno tenuto alla grande il campo e sfruttato gli ampi spazi lasciati dalla difesa inglese. La squadra di Carrick non si è mai resa concretamente pericolosa. Sugli spalti protagonisti assoluti i circa 5mila romanisti. Una prima frazione di gioco da incorniciare che ha confermato ancora una volta lo stato di forma della Roma. Nella ripresa però cambia la partita, con lo United che la rimette in piedi con il calcio di rigore di Bruno Fernandes. A 10 minuti dalla fine arriva il pareggio di Cunha, che sfrutta un erroraccio di Balerdi. Nel finale la doppietta del brasiliano per il 3-2 finale.  Ecco gli scatti della gara. 

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

michael carrick

Manchester United-Roma, Carrick: "La Roma è un'ottima squadra, era ovvio che sarebbe stato difficile. Qui basta un momento per la svolta"

Al termine del match vinto in rimonta per 3-2 contro la Roma, il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.  Vi può aiutare questa vittoria pe...

images - 2026-11-03T233659.008

Manchester United-Roma, Bruno Fernandes: "Il rigore? Sono stato fortunato perché Cristante è entrato presto in area. Spero che questa vittoria ci dia fiducia"

Al termine del match vinto dal Manchester United contro la Roma per 3-2, il capitano dei Red Devils, Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.  Calcio di rigore lo slid...

Cristante

Manchester United-Roma, Cristante: "Ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e non commettere più questi errori" (VIDEO)

Al termine della gara Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:  Giudizio sospeso tra il bello che ci avete fatto vedere e questa rimonta subita. Cosa è successo? "Siam...

NOTIZIE POPOLARI
Man Utd Roma

MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2: tre gol degli inglesi nella ripresa. I giallorossi subiscono un'altra rimonta in Champions (FOTO E VIDEO)

Gasperini

Manchester United-Roma, Gasperini: "Possiamo trarre più da questa gara che da quella col Real. Il rigore ha dato slancio allo United, poi non siamo riusciti a contenere la loro spinta"

gOLLINI

Manchester United-Roma, out Gollini per un problema alla schiena. Giocherà Vasquez

HWOh7wEXIAAoIh0

MANCHESTER UNITED-ROMA: le pagelle. SOULÈ 6.5 "Tanguero" - Pisilli 5 "Fantasma"

jesus-de-miguel-foto-cd-tenerife_15_630x420

Lutto nel calcio spagnolo, morto l'attaccante del Tenerife De Miguel. Il cordoglio della Roma

Screenshot_3-11-2026_11364_www.instagram.com

Il Manchester United ricorda il 7-1: "Una notte iconica". Ma i tifosi si scatenano contro la squadra

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Loading