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Udinese, fiducia per Solet: il difensore punta la Roma. Alaba torna dopo la sosta

Campionato
di Francesca Altobelli
solet udinese 1
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L’Udinese è al lavoro in vista del prossimo e insidioso impegno di campionato contro la Roma. Mister Kosta Runjaic studia le mosse giuste per blindare la retroguardia friulana, puntando forte sulle certezze del reparto arretrato e gestendo con prudenza i rientri.
Come riporta il quotidiano, le notizie migliori arrivano da Oumar Solet. Il francese ha smaltito il problema muscolare al pettineo sinistro che lo aveva costretto ai box contro Milan e Parma. Dopo aver lavorato a parte mercoledì e ieri, oggi è atteso al test decisivo per capire se potrà scendere in campo dal primo minuto contro i giallorossi.
Situazione opposta per David Alaba. L'austriaco ha accusato un risentimento al polpaccio destro contro il Lecce ed è saltato il piano per il suo rientro con la Roma: per lui se ne riparlerà direttamente dopo la sosta, con l'obiettivo di tornare a disposizione per la trasferta di Bologna in programma domenica 22 novembre.
(Il Messaggero Veneto)

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