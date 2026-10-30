Udinese, fiducia per Solet: il difensore punta la Roma. Alaba torna dopo la sosta

L’Udinese è al lavoro in vista del prossimo e insidioso impegno di Runjaic studia le mosse giuste per blindare la retroguardia friulana, puntando forte sulle certezze del reparto arretrato e gestendo con prudenza i rientri. è al lavoro in vista del prossimo e insidioso impegno di campionato contro la Roma . Mister Kostastudia le mosse giuste per blindare la retroguardia friulana, puntando forte sulle certezze del reparto arretrato e gestendo con prudenza i rientri.

Come riporta il quotidiano, le notizie migliori arrivano da Oumar Solet. Il francese ha smaltito il problema muscolare al pettineo sinistro che lo aveva costretto ai box contro Milan e Parma. Dopo aver lavorato a parte mercoledì e ieri, oggi è atteso al test decisivo per capire se potrà scendere in campo dal primo minuto contro i giallorossi.

Situazione opposta per David Alaba. L'austriaco ha accusato un risentimento al polpaccio destro contro il Lecce ed è saltato il piano per il suo rientro con la Roma: per lui se ne riparlerà direttamente dopo la sosta, con l'obiettivo di tornare a disposizione per la trasferta di Bologna in programma domenica 22 novembre.

(Il Messaggero Veneto)