Udine giallorossa: cinquemila al Bluenergy, altri tremila tifosi voleranno a Manchester

Lasciarsi alle spalle la città per conquistare altri punti. O almeno per prenderne una fetta consistente (...) Corteggiare la passione, affidarsi a quella bella abitudine che trasforma una semplice trasferta in un rito collettivo (...) La rotta questa volta punta verso nord, direzione Udine, dove ad attendere domani i tifosi della Roma (...) ci sarà un abbraccio antico e sincero. Il gemellaggio storico con l'Udinese è di quelli che resistono al tempo: le porte del Bluenergy Stadium si apriranno e lo stadio si trasformerà in una “succursale” dell'Olimpico.

I dati, del resto, raccontano una storia che va oltre i freddi numeri del botteghino. Si parla di un vero e proprio esodo (...) Saranno in 3.200 a colonizzare la Curva Sud dell'Udinese, ma il conto totale del contingente presente tra i vari settori dell'impianto friulano toccherà almeno quota 5.000. Già, c'è un esercito pronto a sostenere la squadra di Gasperini, in uno stadio che si preannuncia caldissimo (...)

Arte pura, nient'altro (...) C'è una bellezza quasi romantica in questa corsa al biglietto che non conosce confini. Siamo davanti a un'ininterrotta dimostrazione d'amore che sfida chilometri e calendari intasati (...) All'orizzonte si intravede già la spedizione di Champions a Manchester, dove ci saranno altri 3.000 cuori pronti a battere per novanta minuti più recupero all'Old Trafford (...) La trasferta di Udine sarà l'ennesima dimostrazione di una fedeltà assoluta, un boato che risuonerà forte dal Friuli all'Inghilterra: la Roma corre tantissimo in campo, ma sugli spalti va ancora più (...)

(Corriere dello Sport)