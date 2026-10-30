News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Udine giallorossa: cinquemila al Bluenergy, altri tremila tifosi voleranno a Manchester

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
udinese roma tifosi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Lasciarsi alle spalle la città per conquistare altri punti. O almeno per prenderne una fetta consistente (...) Corteggiare la passione, affidarsi a quella bella abitudine che trasforma una semplice trasferta in un rito collettivo (...) La rotta questa volta punta verso nord, direzione Udine, dove ad attendere domani i tifosi della Roma (...) ci sarà un abbraccio antico e sincero. Il gemellaggio storico con l'Udinese è di quelli che resistono al tempo: le porte del Bluenergy Stadium si apriranno e lo stadio si trasformerà in una “succursale” dell'Olimpico.
I dati, del resto, raccontano una storia che va oltre i freddi numeri del botteghino. Si parla di un vero e proprio esodo (...) Saranno in 3.200 a colonizzare la Curva Sud dell'Udinese, ma il conto totale del contingente presente tra i vari settori dell'impianto friulano toccherà almeno quota 5.000. Già, c'è un esercito pronto a sostenere la squadra di Gasperini, in uno stadio che si preannuncia caldissimo (...)
Arte pura, nient'altro (...) C'è una bellezza quasi romantica in questa corsa al biglietto che non conosce confini. Siamo davanti a un'ininterrotta dimostrazione d'amore che sfida chilometri e calendari intasati (...) All'orizzonte si intravede già la spedizione di Champions a Manchester, dove ci saranno altri 3.000 cuori pronti a battere per novanta minuti più recupero all'Old Trafford (...) La trasferta di Udine sarà l'ennesima dimostrazione di una fedeltà assoluta, un boato che risuonerà forte dal Friuli all'Inghilterra: la Roma corre tantissimo in campo, ma sugli spalti va ancora più (...)
(Corriere dello Sport)
Udinese-Roma

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

cristante mora

La carica dei 120 chilometri percorsi: la Roma non ha mai corso come contro il Cagliari in questa stagione

LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza....

Screenshot 2026-10-30 145611

VIDEO - Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere

Mile Svilar prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio al piede. Il portiere della Roma, infatti, anche oggi ha lavorato duramente in palestra come dimostra l'ultima storia Instagram post...

Ghilardi al Maradona

Calciomercato Roma: Milan e Juventus sulle tracce di Ghilardi

Nelle ultime uscite si sta mettendo in mostra Daniele Ghilardi, sempre più dentro le rotazioni di Gasperini. L'ex centrale del Verona ha attirato su di se l'interesse di parecchie squadre. Come scrive...

NOTIZIE POPOLARI
Kvernadze

Calciomercato Roma: primi contatti per Kvernadze. Anche Crystal Palace, Everton e Monaco sull'ala del Frosinone

jUAN jESUS

Instagram, lo sfogo di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan" (FOTO)

Pascini

Calciomercato Roma: D'Amico guarda in Brasile. Occhi sul terzino sinistro Kaua Pascini

football aboudramane diaby

Diaby: l'ex Primavera giallorosso condannato a 9 anni per sequestro di persona

nico williams molina

Nico Williams racconta l'assist decisivo nella finale dei Mondiali: "Se Molina non mi avesse spinto, non ci sarei arrivato neanche in mille vite" (VIDEO)

Koné

Koné si allena, ci sarà col Sassuolo

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading