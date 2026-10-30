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Nientro rientro. Da Udine subito a Manchester

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Gasperini (1)
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La Roma prepara la trasferta di Manchester senza passare dalla Capitale. Dopo la sfida di domani a Udine, la squadra resterà In Friull per proseguire Il lavoro In vista dell'Impegna di martedì contro lo United. Un calendario fitto, con impegni ravvicinati che costringeranno Gasp a gestire con attenzione le energie del gruppo, anche attraverso le rotazioni. Domenica mattina i giallorossi si alleneranno nel centro sportivo dell'Udinese, sfruttando la permanenza in Friull per preparare al meglio la prossima partita. Nel pomeriggio, poi la squadra volerà in Inghilterra, dove lunedì svolgerà la rifinitura in vista della sfida dell'Old Trafford. [...]
(corsport)

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