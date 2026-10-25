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Serie A, un solo 0-0 nelle prime 80 partite: non accadeva dal 1949

Campionato
di Paolo Rosi
aad nuovo pallone serie a
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Inizio di campionato all'insegna dello spettacolo e delle marcature in Serie A. Nelle prime ottanta partite disputate in questa stagione si è registrato un solo pareggio a reti bianche, un dato statistico clamoroso che non si verificava addirittura dal lontano 1949.
A caratterizzare questo singolare dato è stato lo 0 a 0 maturato nella sfida tra Como e Roma in questa stagione, un evento che eguaglia lo storico precedente del 1949, quando l'unico match senza gol delle prime ottanta giornate fu Milan-Lazio. In tutte le altre settantanove partite disputate finora nel torneo attuale è stata almeno una la rete messa a segno, eguagliando così un record che resisteva da settantasette anni.

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