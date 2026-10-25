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Serie A: pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Frosinone. Il Genoa di De Rossi supera 1-0 il Venezia

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Si sono giocate le due partite in programma alle 15 valide per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Pareggio con pioggia di gol tra Atalanta e Frosinone: a Bergamo termina 4-4. Doppiette per Krstovic e Schmid. La formazione di Alvini si conferma la vera sorpresa di questo inizio di stagione e raggiunge quota 14 punti in classifica. Continua a faticare, invece, l'Atalanta di Maurizio Sarri, che dopo il ko in Conference con l'Ajax, non va oltre il pareggio contro i gialloblu.
Nell'altro match, invece, il Genoa di Daniele De Rossi ha trovato il secondo successo stagionale superando per 1-0 il Venezia di Davide Nicola con un gol di Ellertson. Vittoria a dir poco preziosa per i rossoblu che si portano così a quota 7 punti in graduatoria. I veneti restano fermi a 3 e quindi all'ultimo posto.
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