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Serie A, ribaltone Inter al 98': Zieliński su rigore firma il 2-1 sulla Fiorentina

Campionato
di Francesca Altobelli
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Incredibile finale a San Siro: l'Inter ribalta la Fiorentina nei minuti di recupero e conquista la vittoria per 2-1 al termine di una gara palpitante.
La viola sblocca la partita al 65' grazie a un gran tiro dal limite di Alex Jiménez. La risposta nerazzurra arriva al 90': Marcus Thuram aggancia in area su sponda di Andy Diouf e firma l'1-1.
All'ultimo respiro, al 97', un contatto in area porta l'arbitro ad assegnare un calcio di rigore per l'Inter: dal dischetto Piotr Zieliński non sbaglia e regala i tre punti alla squadra di casa.
Il successo in extremis proietta i nerazzurri a quota 22 punti, consolidando la spinta al vertice del campionato.
Resta l'amarezza per i viola che vedono sfumare l'impresa proprio nei secondi finali e rimangono fermi a quota 4 punti.

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