Serie A, ribaltone Inter al 98': Zieliński su rigore firma il 2-1 sulla Fiorentina

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Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, facendo il punto sul momento della Roma. Il tecnico giallorosso ha sottolineato i progressi della squ...
Arriva un altro rinnovo per un giovanissimo in casa Roma. Dopo la definizione per l'accordo con Emanuele Lulli, il club giallorosso ha deciso di rinnovare il contratto anche a Giorgio De Marzi, che co...
Il Napoli non ci sta e comunica che, a fronte della squalifica di due giornate inflitta al tecnico Massimiliano Allegri dopo la partita contro la Roma, presenterà ricorso. Ecco la nota ufficiale: "La...
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