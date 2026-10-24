Serie A, la Lazio sale al primo posto: 2-1 al Parma

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Il protagonista assoluto della sfida con non una ma ben due reti fondamentali e decisive è Leonardo Balerdi che ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutto l'ambiente giallorosso. Pochissime parole...
Non poteva mancare la reazione social di Santiago Castro, che ha voluto celebrare la prestazione collettiva uscita dal match del Maradona. Un pensiero carico di entusiasmo condiviso subito dopo il tr...
L'avvio della ripresa potrebbe rappresentare un tabù per la Roma. Il pareggio per 3-3 contro il Napoli ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della formazione giallorossa nei primi minuti del s...
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