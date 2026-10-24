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Serie A, la Lazio sale al primo posto: 2-1 al Parma

Campionato
di Paolo Rosi
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La Lazio supera il Parma per 2-1 nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I biancocelesti conquistano la vittoria al termine di una gara combattuta, raggiungendo il primo posto in classifica con 22 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a quota 3.
La partita si sblocca all'inizio della ripresa. Al 50', Taylor porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio della Lazio arriva otto minuti più tardi, al 58', grazie a un'autorete di Carlos che spiana la strada al successo biancoceleste. Il Parma tenta una disperata rimonta nei minuti finali, riuscendo ad accorciare le distanze al 90+5' con la rete di Lontani, ma il risultato non cambia.
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