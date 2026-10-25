Roma-Cagliari: domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, sigla...
Per la prima volta nella storia della Serie A, quattro squadre — Inter, Lazio, Roma e Milan — sono rimaste tutte imbattute dopo le prime otto giornate di un singolo campionato. Un dato statistico, rip...
Il mercato di gennaio si avvicina e il direttore sportivo Tony D'Amico, inevitabilmente, sta già lavorando sotto traccia per consegnare a Gian Piero Gasperini dei rinforzi importanti. Il reparto offen...
Loading