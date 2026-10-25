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Napoli-Roma: la moviola dei quotidiani. Regolare il 3-3 di Balerdi, Colombo divide

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
andrea colombo arbitro
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Prestazione non semplice per Andrea Colombo nel 3-3 tra Napoli e Roma. L'episodio più discusso arriva nel finale, in occasione del pareggio di Balerdi, ma i quotidiani concordano sulla regolarità della rete: troppo lieve il contatto tra l'argentino e Beukema. Ecco le moviole dei giornali.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5
Al 3' Rafa Marin interviene in maniera imprudente su Wesley: giusto il cartellino giallo, non ci sono però gli estremi per il rosso. Al 34' Gollini esce fuori dall'area su De Bruyne e il pallone finisce sul braccio del portiere, che però è aderente al corpo: corretto lasciar proseguire.
Al 74' regolare il 2-2 della Roma: Castro prende il pallone con il volto prima che arrivi a Balerdi. All'89' il Napoli protesta per un presunto fallo di Balerdi su Beukema all'inizio dell'azione del 3-3: il difensore romanista sfiora soltanto l'avversario, che cade a terra e poco dopo si rialza. Corretta la convalida della rete.
CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5
Partita complessa per Colombo, portata alla fine con grande coerenza: ha tenuto la soglia del fallo sempre molto alta e non ha esitato a estrarre i cartellini quando necessario. Il Napoli protesta per le reti del 2-2 e del 3-3.
Regolare il gol del pareggio: sul secondo angolo successivo la posizione di Castro è regolare, pallone sulla faccia e non sul braccio. Sul definitivo 3-3 c'è un contatto fra Balerdi e Beukema, i due si avvicinano ma non c'è alcuna gomitata. Beukema va giù tenendosi la pancia, poi si rialza perché l'azione prosegue, partecipa alla manovra difensiva e successivamente torna a terra.
Nessun rigore nel finale del primo tempo sul cross di Mancini: Badiasile si oppone con il corpo e non c'è tocco di mano. Regolare anche l'1-0 di Anguissa: Olivera è in posizione di fuorigioco ma non interferisce con nessuno.
IL MESSAGGERO - VOTO 6
La partita rischia di sfuggire a Colombo, che però è bravo a non perdere la testa. Qualche fischio non convince, ma nelle azioni decisive, anche con l'aiuto della tecnologia, non commette errori determinanti.
IL ROMANISTA - VOTO 5,5
Colombo innervosisce tutti, ma alla fine non incide direttamente sul risultato. Al 4' intervento di Rafa Marin con il piede a martello e piuttosto alto: la fortuna del difensore è che all'impatto con Wesley non arriva con la gamba alta ma con l'altra. Corretti giallo e punizione.
Al 15' fallo assegnato alla Roma per presunta perdita di tempo, ma l'arbitro aveva già iniziato a contare su Soulé, che non doveva battere la punizione. Al 35' il VAR conferma la decisione di Colombo di far proseguire dopo l'uscita di Gollini su De Bruyne: fuori area il portiere tocca con la mano, ma il braccio è attaccato al petto.
Nel finale Colombo assegna una punizione per un fallo mai commesso da De Roon, che protesta e viene ammonito. Rosso invece ad Allegri per le proteste sul gol del 3-3. La revisione mostra un tocco lievissimo di Balerdi su Beukema, che si butta a terra, poi si rialza e torna giù quando vede Balerdi segnare. Nessuna irregolarità decisiva.

Serie A

24 ottobre 2026 alle 18:00
NapoliNapoli logo
Zambo Anguissa28'McTominay48'McTominay83'
3
3
Tempo Pieno
RomaRoma logo
Malvano69'Balerdi Rossa74'Balerdi Rossa89'
Cronologia
Formazione
Statistiche
Cartellino Rosso
90
M. Allegri
NapoliNapoli
M. Allegri
Gol
89
L. Balerdi Rossa
RomaRoma
L. Balerdi Rossa
Cartellino Giallo
86
M. de Roon
RomaRoma
M. de Roon
Sostituzione
84
ENTRA
R. Mora Carvalho
RomaRoma
R. Mora Carvalho
ESCE
D. Malen
RomaRoma
D. Malen
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