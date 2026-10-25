Napoli-Roma: la moviola dei quotidiani. Regolare il 3-3 di Balerdi, Colombo divide

Prestazione non semplice per Andrea Colombo nel 3-3 tra Napoli Roma . L'episodio più discusso arriva nel finale, in occasione del pareggio di Balerdi , ma i quotidiani concordano sulla regolarità della rete: troppo lieve il contatto tra l'argentino e Beukema. Ecco le moviole dei giornali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5

Al 3' Rafa Marin interviene in maniera imprudente su Wesley: giusto il cartellino giallo, non ci sono però gli estremi per il rosso. Al 34' Gollini esce fuori dall'area su De Bruyne e il pallone finisce sul braccio del portiere, che però è aderente al corpo: corretto lasciar proseguire.

Al 74' regolare il 2-2 della Roma: Castro prende il pallone con il volto prima che arrivi a Balerdi. All'89' il Napoli protesta per un presunto fallo di Balerdi su Beukema all'inizio dell'azione del 3-3: il difensore romanista sfiora soltanto l'avversario, che cade a terra e poco dopo si rialza. Corretta la convalida della rete.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5

Partita complessa per Colombo, portata alla fine con grande coerenza: ha tenuto la soglia del fallo sempre molto alta e non ha esitato a estrarre i cartellini quando necessario. Il Napoli protesta per le reti del 2-2 e del 3-3.

Regolare il gol del pareggio: sul secondo angolo successivo la posizione di Castro è regolare, pallone sulla faccia e non sul braccio. Sul definitivo 3-3 c'è un contatto fra Balerdi e Beukema, i due si avvicinano ma non c'è alcuna gomitata. Beukema va giù tenendosi la pancia, poi si rialza perché l'azione prosegue, partecipa alla manovra difensiva e successivamente torna a terra.

Nessun rigore nel finale del primo tempo sul cross di Mancini: Badiasile si oppone con il corpo e non c'è tocco di mano. Regolare anche l'1-0 di Anguissa: Olivera è in posizione di fuorigioco ma non interferisce con nessuno.

IL MESSAGGERO - VOTO 6

La partita rischia di sfuggire a Colombo, che però è bravo a non perdere la testa. Qualche fischio non convince, ma nelle azioni decisive, anche con l'aiuto della tecnologia, non commette errori determinanti.

IL ROMANISTA - VOTO 5,5

Colombo innervosisce tutti, ma alla fine non incide direttamente sul risultato. Al 4' intervento di Rafa Marin con il piede a martello e piuttosto alto: la fortuna del difensore è che all'impatto con Wesley non arriva con la gamba alta ma con l'altra. Corretti giallo e punizione.

Al 15' fallo assegnato alla Roma per presunta perdita di tempo, ma l'arbitro aveva già iniziato a contare su Soulé, che non doveva battere la punizione. Al 35' il VAR conferma la decisione di Colombo di far proseguire dopo l'uscita di Gollini su De Bruyne: fuori area il portiere tocca con la mano, ma il braccio è attaccato al petto.

Nel finale Colombo assegna una punizione per un fallo mai commesso da De Roon, che protesta e viene ammonito. Rosso invece ad Allegri per le proteste sul gol del 3-3. La revisione mostra un tocco lievissimo di Balerdi su Beukema, che si butta a terra, poi si rialza e torna giù quando vede Balerdi segnare. Nessuna irregolarità decisiva.