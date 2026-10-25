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I VOTI DEGLI ALTRI - Balerdi “formato Bati”, Soulé “un vero coniglio dal cilindro”. Male Pisilli e Rensch

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
balerdi esultanza
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La Roma rimonta due volte il Napoli e strappa un 3-3 al Maradona al termine di una partita ricca di emozioni. Il grande protagonista delle pagelle dei quotidiani è inevitabilmente Leonardo Balerdi, autore della doppietta che evita la sconfitta ai giallorossi: per Il Romanista «Argentino lo è, l’iniziale del cognome combacia, i gol formato Bati pure», mentre Il Tempo sottolinea come sia stato «decisivo per il pari della Roma, con due reti d’attaccante puro». Alle sue spalle c’è Matias Soulé, autore del gol che dà il via alla rimonta: «In serata fantasia tra sprint, strappi e scorribande. Il gol un vero coniglio dal cilindro», scrive il Corriere dello Sport. Per Il Romanista è «ispiratissimo» e «ribalta il campo con qualità, salta l’uomo, crea». Bene anche Molina, il cui ingresso cambia il volto della fascia sinistra. Più severi i giudizi nei confronti di Pisilli, Rensch e Malen. Serata complicata anche per Hermoso e Wesley.
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI(Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Romanista, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo)
Gollini 6,36
Mancini 5,79
N'Dicka 6,43
Hermoso 5,43
Rensch 5,50
De Roon 5,93
Pisilli 5,29
Wesley 5,57
Cristante 6,29
Soulé 7,43
Malen 5,57
Balerdi 7,93
Molina 6,50
Castro 6,00
Ghilardi sv
Mora sv
Gasperini 6,67
_______________
IL MESSAGGERO
Gollini 6,5
Mancini 5,5
N'Dicka 6,5
Hermoso 5,5
Rensch 5,5
De Roon 5,5
Pisilli 5
Wesley 6,5
Cristante 6
Soulé 7
Malen 5,5
Balerdi 8
Molina 6,5
Castro 6,5
Ghilardi ng
Mora ng
Gasperini 6,5
______________
CORRIERE DELLO SPORT
Gollini 6,5
Mancini 6
N'Dicka 7
Hermoso 5,5
Rensch 5,5
De Roon 5,5
Pisilli 5
Wesley 5,5
Cristante 6
Soulé 7,5
Malen 5,5
Balerdi 8
Molina 6,5
Castro 6,5
Ghilardi sv
Mora sv
Gasperini 7
______________
IL ROMANISTA
Gollini 5,5
Mancini 6
N'Dicka 6
Hermoso 6,5
Rensch 6
De Roon 7
Pisilli 6
Wesley 5,5
Cristante 6,5
Soulé 7,5
Malen 6,5
Balerdi 8
Molina 7
Castro 6
Ghilardi sv
Mora sv
_____________
CORRIERE DELLA SERA
Gollini 6,5
Mancini 6
N'Dicka 6,5
Hermoso 5
Rensch 5
De Roon 5,5
Pisilli 5
Wesley 5
Cristante 6
Soulé 7
Malen 5
Balerdi 7,5
Molina 6
Castro 6
Ghilardi sv
Mora sv
Gasperini 6,5
________________
LA REPUBBLICA
Gollini 7
Mancini 5,5
N'Dicka 6
Hermoso 5,5
Rensch 5,5
De Roon 5,5
Pisilli 5
Wesley 6,5
Cristante 6
Soulé 7
Malen 5,5
Balerdi 8
Molina 6,5
Castro 6,5
Ghilardi sv
Mora sv
Gasperini 6,5
________________
IL TEMPO
Gollini 6
Mancini 5,5
N'Dicka 6
Hermoso 5,5
Rensch 5,5
De Roon 6,5
Pisilli 5,5
Wesley 5,5
Cristante 6,5
Soulé 8
Malen 5,5
Balerdi 8
Molina 6,5
Castro 6
Ghilardi sv
Mora sv
Gasperini 6,5
_____________
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Gollini 6,5
Mancini 6
N'Dicka 7
Hermoso 5,5
Rensch 5,5
De Roon 6
Pisilli 5,5
Wesley 5,5
Cristante 6
Soulé 7,5
Malen 6
Balerdi 8
Molina 6,5
Castro 6
Ghilardi sv
Mora sv
Gasperini 7

Serie A

24 ottobre 2026 alle 18:00
NapoliNapoli logo
Zambo Anguissa28'McTominay48'McTominay83'
3
3
Tempo Pieno
RomaRoma logo
Malvano69'Balerdi Rossa74'Balerdi Rossa89'
Cronologia
Formazione
Statistiche
Cartellino Rosso
90
M. Allegri
NapoliNapoli
M. Allegri
Gol
89
L. Balerdi Rossa
RomaRoma
L. Balerdi Rossa
Cartellino Giallo
86
M. de Roon
RomaRoma
M. de Roon
Sostituzione
84
ENTRA
R. Mora Carvalho
RomaRoma
R. Mora Carvalho
ESCE
D. Malen
RomaRoma
D. Malen
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