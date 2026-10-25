I VOTI DEGLI ALTRI - Balerdi “formato Bati”, Soulé “un vero coniglio dal cilindro”. Male Pisilli e Rensch

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto anche sulle situazioni degli infortunati Koné e Svilar: “Kone d...
La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari domani sera allo stadio Olimpico nel match valido per la nona giornata di Serie A. Oggi, giornata di vigilia, la squadra di Gasperini si ritrova a Trigoria...
Il giudice sportivo ha reso note le decisioni riguardanti l'ottava giornata di Serie A. Due turni di squalifica e ammenda di 10.000 euro per Max Allegri dopo le veementi proteste nel finale di Napoli-...
Loading