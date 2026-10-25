I VOTI DEGLI ALTRI - Balerdi “formato Bati”, Soulé “un vero coniglio dal cilindro”. Male Pisilli e Rensch

La Roma rimonta due volte il Napoli e strappa un 3-3 al Maradona al termine di una partita ricca di emozioni.autore della doppietta che evita la sconfitta ai giallorossi: per Il Romanista «Argentino lo è, l’iniziale del cognome combacia, i gol formato Bati pure», mentre Il Tempo sottolinea come sia stato «decisivo per il pari della Roma, con due reti d’attaccante puro»., autore del gol che dà il via alla rimonta: «In serata fantasia tra sprint, strappi e scorribande. Il gol un vero coniglio dal cilindro», scrive il Corriere dello Sport. Per Il Romanista è «ispiratissimo» e «ribalta il campo con qualità, salta l’uomo, crea». Bene anche Molina, il cui ingresso cambia il volto della fascia sinistra.Serata complicata anche per