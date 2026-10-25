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Molina e il segreto dei giallorossi: "Gli argentini danno il sangue"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
molina napoli
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A dare la scossa ci hanno pensato con i cambi due difensori argentini: Molina, ma soprattutto Balerdi. Leandro è il secondo difensore della Roma a segnare una doppietta al Napoli dopo Agostino Di Bartolomei nel 1983. Molina, invece, ha messo la giusta energia sulla fascia sinistra.
Garra e cuore. «Avere cinque argentini in squadra è bellissimo - dice Molina -. Noi ci mettiamo il sangue, vogliamo sempre vincere, anche se si parte dalla panchina». Come lui a Napoli, del resto. «Questa alternanza la vivo tranquillamente, sono venuto qui per dare una mano. Ho sempre giocato a destra, ma se il mister mi chiede di andare a sinistra va bene lo stesso» [...].
Alla fine pensa che il pareggio sia giusto, anche il Napoli ha fatto una grande partita. «Un punto su questo campo può essere importante».
E i sogni della Roma? «Io ci credo tanto in questa squadra, ma dobbiamo lavorare e continuare a pensare di vincere ogni partita. Se tutti avremo la stessa voglia, ci saranno grandi possibilità».
(Gasport)
Romabalerdi

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