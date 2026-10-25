Dybala recuperato: ci sarà con il Cagliari

Gasperini: parziale con il gruppo e anche oggi il test sul campo è risultato positivo. Sembra essere quindi recuperato completamente dal problema al polpaccio. Altre buone notizie per Paulo Dybala ha svolto un allenamentocon ile anche oggi ilè risultatocompletamente dal

Come riportato da Angelo Mangiante e Filippo Biafora su X, l’argentino sarà convocato per la sfida di martedì sera contro il Cagliari e partirà inizialmente dalla panchina. Un rientro importante per Gian Piero Gasperini, che ritrova una pedina fondamentale per il reparto offensivo giallorosso.

Dybala ultimi test sul campo ok anche oggi. Ha recuperato ormai completamente dopo il problema al polpaccio. Contro il Cagliari martedì sera sarà convocato e partirà inizialmente in panchina. #RomaCagliari ✅ https://t.co/jqJXkQPblf — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 25, 2026