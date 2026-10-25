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Dybala recuperato: ci sarà con il Cagliari

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di Francesca Altobelli
Dybala
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Altre buone notizie per Gasperini: Paulo Dybala ha svolto un allenamento parziale con il gruppo e anche oggi il test sul campo è risultato positivo. Sembra essere quindi recuperato completamente dal problema al polpaccio.
Come riportato da Angelo Mangiante e Filippo Biafora su X, l’argentino sarà convocato per la sfida di martedì sera contro il Cagliari e partirà inizialmente dalla panchina. Un rientro importante per Gian Piero Gasperini, che ritrova una pedina fondamentale per il reparto offensivo giallorosso.

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