Calciomercato Roma, occhi su Pirola: blitz degli scout in Grecia per il difensore dell'Olympiacos

🚨#ASRoma AS Roma are closely monitoring Olympiacos centre-back Lorenzo Pirola. 📞 Representatives of the Italian club have attended several matches at the "G. Karaiskakis" Stadium, including the derby against Panathinaikos. 🔄 Roma are understood to be keeping a close watch on the 23-year-old defender's development and performances. ⏳ Pirola's situation is expected to remain under observation ahead of upcoming transfer windows. 🇮🇹— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 25, 2026
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La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari domani sera allo stadio Olimpico nel match valido per la nona giornata di Serie A. Oggi, giornata di vigilia, la squadra di Gasperini si ritrova a Trigoria...
Il giudice sportivo ha reso note le decisioni riguardanti l'ottava giornata di Serie A. Due turni di squalifica e ammenda di 10.000 euro per Max Allegri dopo le veementi proteste nel finale di Napoli-...
Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha palrato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma in programma domani alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Le sue parole: Qual è la situazione deg...
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