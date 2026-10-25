Calciomercato Roma, occhi su Pirola: blitz degli scout in Grecia per il difensore dell'Olympiacos

stadio "G.Karaiskakis" del Pireo, compreso il sentitissimo derby contro il Panathinaikos, per valutare da vicino la crescita e le prestazioni del centrale classe 2002. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur su X , i rappresentanti del club giallorosso si sono mossi in prima persona volando in Grecia. Gli emissari capitolini hanno presenziato a diverse sfide allo, compreso il sentitissimo derby contro il, per valutare da vicino la crescita e le prestazioni del centrale classe 2002.

Pirola è un mancino naturale di 1,85 cm, forte nel gioco aereo e nell'anticipo, garantisce uscite pulite sul centro-sinistra sia a tre che a quattro. Cresciuto nell'Inter, ex capitano dell'Under 21 e con oltre 55 presenze in Serie A alle spalle con la Salernitana.