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Calciomercato Roma, occhi su Pirola: blitz degli scout in Grecia per il difensore dell'Olympiacos

Mercato
di Francesca Altobelli
lorenzo Pirola
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La Roma continua a guardare con grande attenzione al mercato per rinforzare la rosa e il proprio reparto arretrato. Tra i profili seguiti con maggiore interesse, spicca quello di Lorenzo Pirola.
Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur su X, i rappresentanti del club giallorosso si sono mossi in prima persona volando in Grecia. Gli emissari capitolini hanno presenziato a diverse sfide allo stadio "G.Karaiskakis" del Pireo, compreso il sentitissimo derby contro il Panathinaikos, per valutare da vicino la crescita e le prestazioni del centrale classe 2002.
Pirola è un mancino naturale di 1,85 cm, forte nel gioco aereo e nell'anticipo, garantisce uscite pulite sul centro-sinistra sia a tre che a quattro. Cresciuto nell'Inter, ex capitano dell'Under 21 e con oltre 55 presenze in Serie A alle spalle con la Salernitana.

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