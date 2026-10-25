Instagram, Ndicka dopo il 3-3 di Napoli: "Abbiamo continuato a crederci e lottare fino alla fine" (FOTO)

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Arriva un altro rinnovo per un giovanissimo in casa Roma. Dopo la definizione per l'accordo con Emanuele Lulli, il club giallorosso ha deciso di rinnovare il contratto anche a Giorgio De Marzi, che co...
Il Napoli non ci sta e comunica che, a fronte della squalifica di due giornate inflitta al tecnico Massimiliano Allegri dopo la partita contro la Roma, presenterà ricorso. Ecco la nota ufficiale: "La...
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto anche sulle situazioni degli infortunati Koné e Svilar: “Kone d...
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