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Instagram, Ndicka dopo il 3-3 di Napoli: "Abbiamo continuato a crederci e lottare fino alla fine" (FOTO)

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di Matteo Esposito
evan
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Anche Evan Ndicka ha commentato sui social il pareggio della Roma al Maradona contro il Napoli. Il difensore giallorosso ha pubblicato su Instagram alcune immagini della sfida di ieri sera.
"Una notte folle a Napoli. Abbiamo continuato a crederci, continuato a lottare e mostrato il nostro carattere fino al fischio finale", ha scritto Ndicka.
O. N'Dicka

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