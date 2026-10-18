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Serie A, Juventus-Lazio 0-3: Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru firmano il successo biancoceleste

Campionato
di Matteo Esposito
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Colpo della Lazio all’Allianz Stadium. I biancocelesti superano 3-0 la Juventus nella settima giornata di Serie A e salgono a quota 19 punti, raggiungendo l’Inter in testa alla classifica.
La sblocca al 37’ Provstgaard, servito da Zaccagni. Nella ripresa arriva il raddoppio al 66’ con Isaksen, mentre nel finale Dele-Bashiru chiude definitivamente i conti all’89’.
Altra serata da dimenticare invece per la Juventus, che resta ferma a 11 punti dopo sette giornate.

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