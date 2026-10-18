Serie A, Juventus-Lazio 0-3: Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru firmano il successo biancoceleste

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Serata nella Capitale per Marten de Roon. Il centrocampista della Roma ha scelto “I Ciarlì” per una cena all’insegna della cucina romana. Il locale ha poi condiviso su Instagram una foto del giocatore...
Tanta Roma alla prima di “In un Battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove e alla sua vita dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024. L’ex centrocampista giallorosso, oggi al Watford, sarà protag...
Buone notizie in casa Roma sul fronte Paulo Dybala. Secondo quanto riportato su X da Niccolò Maurelli, l’attaccante argentino viaggia verso la convocazione e la panchina nella sfida di Champions Leagu...
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