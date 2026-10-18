NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Serie A, Fiorentina-Como 1-3: tris firmato Liberali, Nico Paz e Douvikas. Fàbregas vola a 14 punti

Campionato
di Francesca Altobelli
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Colpo esterno del Como, che nell'anticipo domenicale della 7ª giornata supera 3-1 la Fiorentina al Franchi.
Apre le marcature al 32' la gemma a giro di Liberali, a cui segue a stretto giro di posta il raddoppio di testa di Nico Paz su assist di Álex Valle. La Fiorentina accorcia le distanze nel finale di primo tempo con la zampata di Pongračić, ma nella ripresa è Douvikas al 56' a calare il tris definitivo.
Tre punti pesantissimi per la squadra di Fàbregas, che sale a quota 14 punti in classifica e rilancia subito le proprie ambizioni. Fiorentina ferma al penultimo posto.

Leggi anche

Serie A, Udinese-Lecce 0-3: gol di Gaspar, Ndri e SiebertSerie A, Udinese-Lecce 0-3: gol di Gaspar, Ndri e Siebert
Roma-Slovan Bratislava: Gasperini in conferenza domani alle 13:30Roma-Slovan Bratislava: Gasperini in conferenza domani alle 13:30
FIORENTINAcomo

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Gollini

Instagram, Gollini: "Torniamo a vincere dopo una settimana con mille emozioni" (FOTO)

La Roma torna a vincere e lo fa in maniera convincente superando per 2-0 il Genoa nonostante le tante assenze tra infortuni, squalifiche e turnover. Decidono le reti di Castro e Lulli arrivate nella r...

WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.48.42

Roma Femminile, Greggi dopo il successo contro il Milan: "Era una partita importante. Non vediamo l'ora di giocare contro la Juve" (VIDEO)

La Roma Femminile vince ancora e si porta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. La squadra di Piovani ha superato per 4-2 il Milan al Tre Fontane: doppietta per Pellegrino Cimò, a segno a...

WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.23.05

Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»

I grandi colpi di classe sul campo si trasformano spesso in teatrini spassosi sui social, specialmente quando di mezzo ci sono due talenti argentini e un pizzico di dialetto romano. Nel reel pubblicat...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Lulli Castro

ROMA-GENOA 2-0 (51' Castro, 68' Lulli): i giallorossi tornano alla vittoria in maniera convincente con due gol arrivati nella ripresa (FOTO)

Castro

ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

Malen

De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

de rossi roma genoa

De Rossi: "Abbiamo fatto una partita equilibrata fino al capolavoro di Castro. Difficile pressare per 90 minuti"

D'Amico

D'Amico: "A gennaio dovremo aggiungere qualcosa. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi”

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading