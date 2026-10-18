Serie A, Fiorentina-Como 1-3: tris firmato Liberali, Nico Paz e Douvikas. Fàbregas vola a 14 punti

Instagram, Gollini: "Torniamo a vincere dopo una settimana con mille emozioni" (FOTO)

ott 18, 17:56

La Roma torna a vincere e lo fa in maniera convincente superando per 2-0 il Genoa nonostante le tante assenze tra infortuni, squalifiche e turnover. Decidono le reti di Castro e Lulli arrivate nella r...