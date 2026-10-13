Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

La Ref Cam di Como-Roma è stata pubblicata. E viene messa in evidenza la scelta di Fabbri sul contatto tra Diao e Wesley alla fine del primo tempo che ha regalato molte polemiche.

Il direttore di gara spiega in questo modo la sua scelta: "Fa di tutto per non prenderlo, eventualmente si toccano le gambe. Salta anche". In questo modo viene motivata la scelta.

Non viene invece pubblicata la motivazione della scelta sul rosso dato a Malen.