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Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

Campionato
di R.P.
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La Ref Cam di Como-Roma è stata pubblicata. E viene messa in evidenza la scelta di Fabbri sul contatto tra Diao e Wesley alla fine del primo tempo che ha regalato molte polemiche. 
Il direttore di gara spiega in questo modo la sua scelta: "Fa di tutto per non prenderlo, eventualmente si toccano le gambe. Salta anche". In questo modo viene motivata la scelta. 
Non viene invece pubblicata la motivazione della scelta sul rosso dato a Malen. 

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