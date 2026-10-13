Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

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Mourinho dopo le parole a Sky, parla in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Qual è la c...
Ha parlato a Sky, Mourinho, prima della conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. "Sarebbe più bello venire qui da nemico, durante i 90' minuti i tifosi della Roma sono con la loro squadra e io s...
C'è molta attesa in città per il ritorno di Mourinho. Tra poco il tecnico del Real Madrid parlerà in conferenza stampa e poi tornerà in albergo, visto che la rifinitura è stata fatta stamattina. E da...
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