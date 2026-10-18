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Serie A, Udinese-Lecce 0-3: gol di Gaspar, Ndri e Siebert

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di R.P.
Di Francesco
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Si è concluso da poco il match delle 12:30 di Serie A tra Udinese e Lecce. Hanno vinto gli ospiti di Di Francesco (0-3) grazie alle reti nel primo tempo di Gaspar e Ndri e di Siebert a pochi minuti dal termine. 
Una sconfitta pesante per i bianconeri friulani (alla quinta di fila) e adesso pare possa essere a rischio la posizione di Runjaic

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