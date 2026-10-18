Serie A, Udinese-Lecce 0-3: gol di Gaspar, Ndri e Siebert

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
"Tornare in Italia? In futuro perché no. Sono felice dove sono ora, era uno dei miei obiettivi andare a giocare fuori ma non posso nascondere che seguo il campionato italiano, sono rimasto legato alla...
Alle 15, al Tre Fontane, la Roma femminile di Piovani ospita il Milan nella terza giornata del campionato di Serie A femminile. Le giallorosse, che sono a punteggio pieno, cercano una vittoria per rim...
Alla fine del match giocato ieri sera contro lo Spartak Trnava (vinto tre a zero), ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dello Slovan Bratislava, Yaya Touré, in vista anche del match di martedì...
Loading