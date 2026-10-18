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Serie A, Milan-Atalanta 3-2: Ramos, Rabiot e Gila lanciano i rossoneri

Campionato
di Matteo Esposito
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Il Milan torna alla vittoria in campionato e supera 3-2 l’Atalanta a San Siro nella settima giornata di Serie A. I rossoneri sbloccano la gara al 24’ con Gonçalo Ramos, preciso dal dischetto, e raddoppiano nel finale di primo tempo con Rabiot, a segno al 43’.
Nella ripresa la squadra di Amorim trova anche il tris con Gila al 57’, poco dopo un secondo rigore fallito da Ramos e neutralizzato da Carnesecchi. L’Atalanta però reagisce nel finale: Gaetano accorcia al 66’, mentre Krstovic firma il 3-2 all’81’. Il forcing conclusivo della squadra di Sarri non basta per completare la rimonta.
Tre punti importanti per il Milan, che sale così a quota 15 in classifica. L’Atalanta resta invece ferma a 9 punti.

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