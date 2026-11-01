Serie A, Juventus 2-0 Napoli: Alajbegovic e Boga firmano il successo bianconero

Serie A, Juventus 2-0 Napoli: Alajbegovic e Boga firmano il successo bianconeroCampionato
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Lione, Fonseca scoppia a piangere dopo la vittoria: l'ex Roma sarà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona
Una vittoria che sa d'addio quella per Paulo Fonseca sulla panchina del Lione contro l'Angers per 2-0. Il tecnico portoghese è vicinissimo a trasferirsi allo Sporting Lisbona e nel match di campionato...
Manchester United-Roma: domani la conferenza stampa di Gasperini insieme a De Roon. La squadra è arrivata a Manchester
Domani sarà giornata di vigilia per la Roma in vista della sfida di Champions League contro il Manchester United. Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alle 18:20, le 17:20 locali e sarà a...
Grenier svela il retroscena su Totti: «Mi ha regalato la sua ultima maglia e una fascia firmata. Per Roma lui è un dio»
Nel 2017 l'esperienza di Clément Grenier in prestito alla Roma si è incrociata con uno dei momenti più iconici e storici del calcio mondiale: l'ultima stagione sul campo e lo storico addio di Francesc...