Serie A, Juventus 2-0 Napoli: Alajbegovic e Boga firmano il successo bianconero

La Juventus guidata da Luciano Spalletti si rilancia superando il Napoli per 2-0 nel big match della domenica. Il gol di Alajbegovic ha sbloccato il risultato al 70', nel finale Boga ha archiviato il risultato con il gol del definitivo 2-0. I partenopei sono rimasti in 10 uomini a un quarto d'ora dalla fine a causa del doppio cartellino giallo rimediato da Marianucci.

La Juventus stacca così in classifica proprio il Napoli di tre lunghezze portandosi a quota 17 punti. Un match ovviamente ad alta tensione giocato tra due squadre che non hanno iniziato al meglio la stagione. La squadra di Spalletti è riuscita a prevalere e potrebbe ripartire proprio da questo successo. Il Napoli di Allegri, invece, perde ancora e resta fermo a quota 14 punti, a dieci lunghezze di distanza dalla Roma.