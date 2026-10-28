News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Serie A, cade ancora la Juventus: vince il Genoa 2-0. Il Napoli passa 4-1 a Monza

Campionato
di Matteo Esposito
big serie a logo eni
Aggiungi come fonte preferita su Google
Si chiudono le gare serali della nona giornata di Serie A. Continua il momento difficile della Juventus, che cade 2-0 sul campo del Genoa e incassa un’altra battuta d’arresto. I rossoblù indirizzano la partita già nel primo tempo: al 12’ Ehizibue sblocca il risultato su assist di Baldanzi, poi al 28’ è proprio l’ex Roma a firmare il raddoppio. Nella ripresa i bianconeri non riescono a riaprire il match e lasciano Marassi senza punti.
Successo netto invece per il Napoli, che supera 4-1 il Monza in trasferta. Gli azzurri passano avanti al 10’ con Hojlund, ma i brianzoli trovano il pareggio al 43’ con Varela. Nella ripresa il Napoli cambia marcia: Politano riporta avanti la squadra di Allegri al 48’, Marin firma l’1-3 al 62’ e De Bruyne chiude definitivamente i conti cinque minuti più tardi.
Per la Juventus prosegue dunque un avvio di stagione complicato, mentre il Napoli ritrova subito il successo dopo il pareggio contro la Roma.

Leggi anche

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”
Serie A, il Bologna batte 4-2 il Milan. L’Inter passa 2-0 a Venezia, 0-0 tra Parma e UdineseSerie A, il Bologna batte 4-2 il Milan. L’Inter passa 2-0 a Venezia, 0-0 tra Parma e Udinese
FIGC, Malagò verso la candidatura: 11 club di Serie A lo sostengono, c’è anche la RomaFIGC, Malagò verso la candidatura: 11 club di Serie A lo sostengono, c’è anche la Roma
Juventusserie aNAPOLI

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

de rossi spalletti

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

Momento emozionante nel prepartita di Genoa-Juventus ai microfoni di DAZN, con Luciano Spalletti e Daniele De Rossi protagonisti di un’intervista insieme. I due hanno ripercorso il rapporto costruito...

malago

FIGC, Malagò verso la candidatura: 11 club di Serie A lo sostengono, c’è anche la Roma

Giovanni Malagò è a un passo dall’essere nuovamente il candidato della Lega Serie A alla prossima assemblea elettiva della FIGC, in programma il 14 dicembre. È in arrivo anche l’adesione del Como, che...

ghilardi 3

Instagram, Ghilardi celebra la vittoria: “Tryhard”

Dopo la serata dell’Olimpico, Daniele Ghilardi ha affidato a Instagram alcune immagini della partita della Roma.  Tra i commenti è arrivato anche quello di Rodrigo Mora, che ha ringraziato il compagno...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Cagliari, GASPERINI: "Si è vista un po' di fatica ma averla vinta è un merito ancora più grande. Hermoso e Balerdi non erano in condizione di giocare. Dybala? Non ci sarà con l'Udinese"

Borriello

Borriello: "Se Malen lo metti in una big europea fa panchina"

Forbas

Calciomercato Roma: piace Forbs del Club Brugge. Gli scout lo hanno già monitorato

Dybala

Dybala a Trigoria anche nel giorno di riposo: l'argentino vuole esserci contro il Manchester United

Di Francesco

Lecce, Di Francesco torna sulla retrocessione con il Frosinone: "Non la meritavo. Alcune squadre non mi sono piaciute"

Sabatini

Sabatini: "La Roma combatterà fino all'ultimo per lo Scudetto. Gioca un calcio entusiasmante"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Loading