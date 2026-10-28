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Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

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di Matteo Esposito
de rossi spalletti
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Momento emozionante nel prepartita di Genoa-Juventus ai microfoni di DAZN, con Luciano Spalletti e Daniele De Rossi protagonisti di un’intervista insieme. I due hanno ripercorso il rapporto costruito negli anni, tra campo e vita privata, scambiandosi parole di grande stima.
Spalletti ha parlato così dell’ex centrocampista della Roma: “Io sono sempre stato convinto che l’immenso De Rossi da calciatore sarebbe stato uguale da allenatore, e non lo dico solo perché gli voglio bene. Lo dico perché l’ho conosciuto profondamente come persona e come professionista. L’ho visto nei momenti particolarmente difficili della sua vita ed è lì che si va ad acchiappare veramente l’anima delle persone”.
Immediata la risposta di De Rossi: “È emozionante perché dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, quello che mi ha fatto venire più voglia di fare questo lavoro. Ci ho passato tanti anni insieme e in quei momenti difficili, sia calcistici che umani, di vita, ce l’ho sempre avuto accanto. Lui da dentro è un allenatore fantastico, forse il più forte che ho avuto e ne ho avuti di fortissimi, ma lui è il più forte di tutti secondo me”.
DE ROSSIspalletti

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