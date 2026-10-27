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Roma-Cagliari: Malen e Wesley verso la panchina. Chance per Koulierakis e Castro

Campionato
di Fabio D'Ascanio
castro
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La Roma ospita il Cagliari nella nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico gli uomini guidati da Gasperini cercano i tre punti dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Come riportato da Simone Valdarchi all'emittente radiofonica, potrebbero esserci importanti novità nelle scelte del tecnico giallorosso. Davanti a Gollini dovrebbero agire Mancini, Ndicka e Koulierakis. In mediana Cristante, De Roon e Pisilli si giocano i due posti disponibili. Sulle fasce pronti Lulli e Molina, turno di riposto, quindi, per Wesley. In attacco possibile panchina per Malen con Castro che dovrebbe partire titolare ed essere affiancato da Mora e Soulé. 
(Manà Manà Sport) 

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