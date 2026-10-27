Roma-Cagliari: Malen e Wesley verso la panchina. Chance per Koulierakis e Castro

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma ospita allo stadio Olimpico per il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria nel primo turno infrasettimanale della stagione dopo il pareggio...
Dopo le polemiche e lo scompiglio creatosi nelle ultime ore a causa delle dichiarazioni social della moglie, Wesley sceglie la via del lavoro e della concentrazione totale sul campo. Il terzino della ...
Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese. I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi...
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