De Rossi: "Abbiamo fatto una partita equilibrata fino al capolavoro di Castro. Difficile pressare per 90 minuti"

Al termine di Roma-Genoa , conclusa con la vittoria giallorossa per 2-0, Daniele De Rossi ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni delle televisioni. L'allenatore del Genoa ha analizzato la partita e la prova dei suoi, soffermandosi sugli aspetti che hanno fatto la differenza all'Olimpico.

Sky:

Due giocate fantastiche che hanno cambiato questa partita. Quando è così si accetta la superiorità dell’avversario?

“Ma noi la superiorità di Castro l’abbiamo accettata anche prima della partita. Accettiamo anche il risultato perché è così che si va avanti. Ci sono tante squadre più forti di noi, se accettassimo di perdere con tutte queste sarebbe grave. La Roma lo scorso anno era più forte di noi e al ritorno abbiamo vinto, quindi le partite si devono giocare tutte. Credo che abbiamo fatto una partita equilibrata fino al capolavoro di Castro. Il gol ci ha tolto qualche certezza ma siamo rimasti in partita fino alla fine”

Nel primo tempo avevate raggiunto un’interessante dimensione offensiva. Nel secondo tempo non siete riusciti a replicarla.

“È difficile fare una partita di pressione per 90 minuti. Riuscire a vincere i duelli ci è riuscito quasi sempre nel primo tempo e ci ha dato la possibilità di alzare il baricentro e tirare in porta. Nel secondo tempo ci siamo un po’ allungati, abbiamo lasciato un secondo in più la palla alla Roma e questo ti allontana dalla porta avversaria. C’è mancata precisione nei 20 metri, ma fa parte della partita”

Credi che questo sia un passo in avanti nel vostro percorso?

“Sì, lo credo. Credo che sia una sorta di continuità della partita che abbiamo vinto contro la Fiorentina, non per il risultato ma per la tigna, nei duelli, nella voglia di imporre il proprio gioco. Ogni partita ha un piano gara diverso in base agli avversari ma se c’è questo atteggiamento sono soddisfatto”

Qualche previsione su Wiafe e Baldanzi?

“Nutriamo tutti grande fiducia in Baldanzi. Oggi non era infortunato ma ha sentito qualcosina, pensava fosse niente ma abbiamo deciso insieme di tenerlo a riposo. Buttarlo dentro a partita in corso con questo fastidio, abbiamo preferito non rischiarlo ma lui è dentro il nostro scacchiere e pensiamo che sarà decisivo già da domenica prossima. Per quanto riguarda Samu, ci ha colpito per la forza fisica, sa giocare, ha lo spirito del Genoa. Ne sentirete parlare, non carichiamolo di aspettative ma mi piace questo ragazzo”.

Dazn:

È stato un bel Genoa, sempre dentro la partita. Forse nel secondo tempo si è persa quella compattezza. Cosa si poteva fare meglio oggi?

"Si poteva fare il secondo tempo uguale al primo, ma poi ci sono gli avversari. Credo che siamo ripartiti come siamo andati nel primo. Abbiamo subito un capolavoro, ma noi abbiamo giocato la partita che volevamo. Qualche dettaglio in più davanti alla porta poteva cambiare il risultato."

Sulle aspettative di questa squadra, siamo arrivati alla settima, tu credi che si sia abbassato il livello della squadra?

"Io credo che questa squadra nelle ultime partite mi abbia dato la dimostrazione che stiamo andando verso la direzione giusta. Oggi scelgo io di fare una partita un po’ più sporca. A volte in queste partite si perde un po’ di qualità, ma stiamo recuperando giocatori importanti che ci porteranno più spesso al gol. Secondo me, con tutti i giocatori in condizioni, potremo fare partite più al nostro livello come abbiamo fatto con la Fiorentina. Sono fiducioso, l’anno scorso era una squadra di gol e credo che torneremo a fare numeri."

Qual è la difficoltà ulteriore per un allenatore che deve lottare per salvarsi e non derogare ai propri principi? "Tra i miei principi c’è quello di saper difendere. Per tutte le squadre l’equilibrio è importante, penso che ogni allenatore decida dove vuole difendere, secondo me più lo fai vicino alla porta più è probabile che prendi gol. Credo che in Europa abbiamo degli allenatori molto coraggiosi ma la Roma ha fatto 3 gol e ne ha presi 3 su angolo. I nostri rappresentanti in Europa ci rappresentano bene, secondo me non è vero che non sappiamo più difendere."