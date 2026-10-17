ROMA-GENOA: segui in tempo reale. Traversa di Balerdi da corner. Anche El Shaarawy colpisce la traversa dalla distanza (FOTO)

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Genoa
, gara valida per la settima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per questa sera alle 20:45, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini
chiamati a ritrovare la vittoria dopo lo 0-0 contro il Como in campionato e la rocambolesca sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid in Champions League. Dall’altra parte ci sarà il Genoa
dell’ex Daniele De Rossi
, reduce dal successo per 2-1 contro la Fiorentina.
Sono ufficiali le scelte di Gian Piero Gasperini. In difesa spazio dal primo minuto a Balerdi
e Koulierakis, insieme a Ndicka, davanti a Gollini. Sulle corsie agiranno Lulli e Rensch, mentre in mezzo al campo è confermata la coppia composta da de Roon e Pisilli.
Nessuna sorpresa neanche nel reparto offensivo: Soulé
e Rodrigo Mora
agiranno alle spalle di Santiago Castro, scelto come riferimento centrale dell’attacco giallorosso.
TABELLINO
ROMA
(3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, de Roon, Pisilli, Rensch; Soulé, Mora; Castro.A disposizione: Vasquez, De Marzi, Hermoso, Mancini, Wesley
, Ghilardi, Molina, Pellegrini, Di Nunzio, Arena, Paratici, Camara. Allenatore
: Gasperini.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. A disposizione: Amorim, Baldanzi, Drameh, Klisys, Mitaj, Otoa, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Traorè, Vaz, Vitinha. Allenatore: De Rossi
Arbitro: Abisso. Assistenti: Tegoni, Miniutti. IV Ufficiale: Collu. VAR: Pairetto. AVAR: Massimi.
Ammoniti:
Marcatori:
PRIMO TEMPO
32' - Traversa anche per il Genoa! Tiro potente dalla distanza di El Shaarawy, la sfera anche in questo caso termina sul legno
31' - Colpo di testa di Mora, salva tuto Bijlow. Sulla ribattuta Castro non va in gol ma era in fuorigioco
30' - Traversa di Balerdi! Corner battuto da Pisilli, sul primo palo l'argentino impatta ma trova il legno
27' - Colpo di testa di Pisilli! Il numero 61 riceve il cross da Lulli in area di rigore ma non riesce a dare la giusta forza e angolazione alla sfera
20' - Colpo di testa alto di Koulierakis su cross di Pisilli
19' - Altro tiro da fuori area: stavolta è Mora a provarci. La sfera viene deviata, corner per la Roma
18' - Primo squillo Roma! Ci prova Soulé da ottima posizione. Tiro troppo debole e centrale dell'argentino
17' - El Shaarawy scappa via sulla sinistra a Balerdi, il numero 92 viene successivamente chiuso anche grazie al rientro di Lulli
10' - Colpo in testa subito da De Roon. Necessario l'intervento dello staff medico
8' - Occasione per il Genoa con El Shaarawy, il tiro dell'ex Roma viene deviato da Pisilli che mette in corner
3' - Ci prova il Genoa con un suggerimento in profondità per Osmajic, chiude Koulierakis
1'- Al via il match all'Olimpico! Calcio d'inizio per il Genoa
PREPARTITA
20:10 - I giallorossi in campo per il riscaldamento:
19:54
19:52 - L'undici iniziale del Genoa:
19:49 - Il capitano di oggi sarà Evan Ndicka, Mati Soulé il vice
19:40 - L'arrivo dei giallorossi allo Stadio Olimpico
18:52 - Tutto pronto nello spogliatoio giallorosso a poco più di un’ora e mezza dal calcio d’inizio.
17 ottobre 2026 alle 20:45
Serie A