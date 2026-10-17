ROMA-GENOA: segui in tempo reale. Traversa di Balerdi da corner. Anche El Shaarawy colpisce la traversa dalla distanza (FOTO)

El Shaarawy: “Qui ho lasciato tanto, ma ora bisogna battagliare. Per noi questi punti sono fondamentali”

ott 17, 20:37

Nel prepartita di Roma-Genoa, Stephan El Shaarawy ha parlato prima a Sky Sport e poi ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul ritorno all’Olimpico e sull’importanza della sfida. A SKY SPORT Qui hai las...