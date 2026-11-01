Udinese, paura per il presidente Pozzo: ricoverato a causa di una polmonite

Gianpaolo Pozzo, è stato ricoverato in ospedale nella giornata odierna a causa di una polmonite. Il club friulano, tramite un comunicato, ha reso note le condizioni di salute del presidente. Ecco quanto comunicato. Il presidente dell' Udinese . Il club friulano, tramite un comunicato, ha reso note le condizioni di salute del presidente. Ecco quanto comunicato.

Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto.

(udinese.it)