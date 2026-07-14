Totti, il video misterioso insieme alla Sony: "Un eroe può davvero essere dimenticato?". Ecco di cosa si tratta

Sul proprio profilo Instagram, in collaborazione con la Sony, è stato pubblicato da Francesco Totti un video misterioso in cui la leggenda giallorossa osserva dei bambini giocare a calcio per strada con la sua maglia della Roma. La voce di sottofondo del video dice: "Un eroe può davvero essere dimenticato?". Mentre nella didascalia del video si legge: "Pensavamo fosse indimenticabile, e invece... Stay tuned".

Il riferimento è al nuovo film di Spiderman prodotto proprio dalla Sony. Due eroi leggendari che hanno segnato generazioni, ma che ancora oggi tutti ricordano. Sotto il video i tifosi giallorossi hanno commentato con moltissimi messaggi d'amore per l'ex capitano. Nessuno lo ha dimenticato e lo farà in futuro.