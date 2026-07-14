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Trigoria, lesione di primo grado al collaterale per Robinio Vaz: prognosi legata all'evoluzione clinica

Trigoria
di FabioD
martedì, 14 luglio 2026 alle 18:31
trigoria vaz 1
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Subito un problema fisico per la Roma di Gian Piero Gasperini. Al secondo giorno di allenamenti si è fermato Robinio Vaz. Come riportato da Filippo Biafora, il classe 2007 ha accusato un problema al ginocchio, precisamente al collaterale. Previsto uno stop di qualche settimana.
L'esito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore ha chiarito l'esatta entità dell'infortunio del calciatore. Per Robinio Vaz si tratta di una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi per il rientro in campo dell'attaccante francese verrà stimata nei prossimi giorni in rapporto all'evoluzione clinica del ginocchio.

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