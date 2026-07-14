Calciomercato Roma, l'Atalanta su Alajbegovic. Giuntoli: "Noi pensiamo al campo"

L'Atalanta è la squadra più vicina al talento bosniaco Kerim Alajbegovic. Il classe 2007 negli ultimi mesi è stato uno dei nomi circolati per rinforzare il reparto offensivo della Roma, ma è la società nerazzurra ad aver accelerato negli ultimi giorni. L'Atalanta, infatti, ha trovato l'accordo con il calciatore e lavora per definire l'affare con il Bayer Leverkusen.

Il direttore sportivo dei bergamaschi, Cristiano Giuntoli, in conferenza stampa non si è esposto sul possibile arrivo dell'esterno: "Si leggono tante cose, noi pensiamo al campo" sono state le parole dell'ex dirigente di Napoli e Juventus.