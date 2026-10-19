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Stadio a Tor Di Valle, assolto De Vito: "Fatta giustizia. Sono stato assolto perché il fatto non sussite"

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di Fabio D'Ascanio
stadio roma tor di valle
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L'ex presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, nella giornata odierna è stato assolto nel processo d'appello sullo stadio della Roma a Tor di Valle. Al termine della sentenza, De Vito ha espresso la sua soddisfazione: "Sono stato assolto perché il fatto non sussiste. Oggi c'è grande felicità, finalmente è stata fatta giustizia. Sono stati sette anni durissimi, otto mesi di detenzione, mentre facevo il presidente dell'Assemblea capitolina come cittadino più votato a Roma. Sette anni - ha aggiunto - che mi hanno distrutto la vita politica e professionale, ma la mia famiglia è stata fondamentale e oggi finalmente giustizia è fatta. Voglio spendere una parola ai miei due avvocati, Angelo Di Lorenzo e Guido Cardinali, che hanno fatto un lavoro sensazionale e mi sono sempre stati vicini. Oggi finisce un incubo, un calvario. Una grande soddisfazione contro chi mi aveva condannato, in particolare i miei ex colleghi di partito che mi avevano dato per morto". 
La vicenda giudiziaria risale al 2018, quando De Vito fu accusato di corruzione, traffico di influenze illecite e finanziamento illecito nel progetto legato allo stadio di Tor di Valle. 

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