Stadio a Tor Di Valle, assolto De Vito: "Fatta giustizia. Sono stato assolto perché il fatto non sussite"

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Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sulla possibilità di vedere giocare insieme le due pun...
A Trigoria va in scena la rifinitura in vista della sfida contro lo Slovan Bratislava,valida per la terza giornata della Phase League, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Dalla confe...
Lorenzo Pellegrini ha affiancato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il numero 7 ha parlato dell'importanza del tecnico pe...
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