Roma-Genoa, recupera solo Amorim: sei le assenze per Daniele De Rossi

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La vertenza che coinvolge quattro giornalisti dell’AS Roma, trasferiti prima dell’estate nei punti vendita del club, non si sblocca. I professionisti continuano a lavorare nei negozi, lontano dalle re...
Dean Huijsen ricorda la sua esperienza alla Roma con una storia pubblicata su Instagram. Il difensore spagnolo, oggi al Real Madrid, ha condiviso alcune immagini della serata di ieri, accompagnandole...
A Garbatella un'opera che celebra la passione romanista attraverso le generazioni. Sulla sciarpa spunta «Magica+», il misterioso logo apparso anche sul sito ufficiale dell'AS Roma. Dopo aver immortala...
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