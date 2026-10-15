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Roma-Genoa, recupera solo Amorim: sei le assenze per Daniele De Rossi

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di Francesca Altobelli
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La Roma si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma sabato, con Daniele De Rossi che deve fare i conti con diverse assenze. Solo Amorim, il centrocampista brasiliano reduce da una distorsione alla caviglia rimediata in Coppa Italia, è tornato ad allenarsi con il gruppo. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se potrà essere convocato. Restano quindi indisponibili per i rossoblù Colombo, Havel, Meichtry, Sow, Nuredini e Venturino. Tra i convocabili ci sarà anche Robinho Jr, reduce dal successo della Primavera contro la Juventus.
In casa giallorossa, altre tegole per Gasperini che perde anche Manu Koné e Paulo Dybala in vista della sfida contro il grifone. Entrambi si sono fermati durante la gara di Champions League contro il Real Madrid: il francese per un problema muscolare alla coscia destra, mentre la Joya ha accusato un fastidio al polpaccio destro.
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