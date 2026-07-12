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Roma, domani all'ora di pranzo il ritrovo. Ecco quando verranno svelati i convocati

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di R.P.
domenica, 12 luglio 2026 alle 19:25
roma lazio gasperini 2
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Domani è il giorno della Roma. Si riparte. Domani inizia la prima fase di ritiro a Trigoria. Tutti agli ordini di Gasperini. Il ritrovo è fissato all'ora di pranzo. 
Mentre la lista dei convocati verrà divulgata sempre nella mattinata di domani. 

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