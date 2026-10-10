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Real Madrid, vittoria per 1-0 sul Villarreal: in campo Valverde e Mbappé. Espulso Vinicius

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di Fabio D'Ascanio
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Il Real Madrid di José Mourinho supera per 1-0 il Villarreal grazie alla prima rete in maglia Blancos di Diomande. Gli spagnoli si rilanciano in campionato e tornano alla vittoria dopo il derby perso contro l'Atletico Madrid. La concentrazione degli uomini di Mourinho ora si sposta sul match dell'Olimpico contro la Roma in programma mercoledì 14 ottobre.
Il tecnico portoghese ha recuperato completamente sia Valverde che Mbappé: i due hanno smaltito del tutto i problemi fisici accusati durante la maxi sosta per le nazionali e hanno giocato tutta la partita. Al 71' è stato espulso Vinicius per aver tirato i capelli a Saliba. I blancos sono comunque riusciti a portare a casa i 3 punti.

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