Pellegrini: "Finalmente torno a disposizione. Continuiamo su questa strada, da marzo gli obiettivi saranno più concreti" (VIDEO)

Lorenzo Pellegrini è tra i protagonisti della XII edizione del Premio Giuseppe Colalucci, in programma questa sera al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Il centrocampista della Roma, che riceve il riconoscimento insieme ad altre personalità dello sport, del giornalismo, dello spettacolo e delle istituzioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti.

Oggi celebriamo anche il tuo rientro. Come stai dopo sei mesi di stop?

"Bene, intanto grazie. È un piacere essere qui. Sono finalmente tornato a disposizione. Prima della sosta avevo fatto due panchine, ma ero appena rientrato e non ero ancora pronto. Questa sosta è arrivata nel momento perfetto, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, spingere e anche provare. Sono molto contento e molto carico per questa ripartenza".

Ti aspettavi di ritrovare una Roma in alto in classifica? I tifosi possono sognare?

"I tifosi credo che debbano sempre sognare, così come deve sempre sognare chi fa sport. Penso che nessuno scenda in campo pensando di perdere. Sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente cinque partite in cui io non ci sono stato, ma i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti vedevo che il livello era alto. Sono super contento perché secondo me ci meritiamo tutti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo. Continuiamo su questa strada, sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, mettere degli obiettivi un po' più concreti".

Tra Como e Roma si decide chi sarà l'anti-Inter?

"Secondo me è veramente difficile dirlo adesso. Sono le prime quattro ore di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga. Ci saranno anche delle novità per noi: non giocare per tre settimane è particolare, ed è difficile magari dover ripartire. Abbiamo tanti impegni, perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions. Sarà sicuramente complicato. È difficile dire che questa sia la partita che decide chi sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato e veniamo da una sosta che non c'è mai stata. Sarà una bella partita sicuramente, e questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda".

Lorenzo Pellegrini ha poi risposto alle domande dei presentatori dell'evento:

Come vivi il ritorno in campo coinciso con un premio importante?

"Ricominciare ora e farlo in contemporanea con un premio importante della Capitale è sicuramente di buon auspicio. Lo sarà sicuramente".

È vero che oggi siete un po' permalosi nel mondo del calcio?

"Dipende. Io non mi reputo un permaloso".

Come stai dopo queste due settimane di lavoro?

"Bene, molto bene. In queste due settimane c'è stato modo di lavorare e prepararsi bene per questo rinizio di campionato. Tre settimane di stop sono tante, quindi è un po' un rinizio. Mi sento pronto, mi sento bene e soprattutto sono contento. Speriamo che questa serata sia di buon auspicio per domenica".

La Roma è in alto insieme a Lazio e Inter: è un buon inizio?

"Assolutamente. È un buon inizio".

Ti riconosci nel ritratto di una persona riservata, semplice e molto legata a Roma?

"Sì, assolutamente. Tutti un po' mi rimproverano dicendomi che sono un po' riservato, però penso che uno si debba sentire bene ed essere quello che è. Io sono così: una persona semplice, sicuramente riservata, però felice. Penso che questa sia la cosa più importante per ogni persona, non importa che lavoro faccia o che vita conduca. L'importante è che sia serena e in pace con se stessa".

Chi era Lorenzo Pellegrini quando ha esordito con la Roma e chi è oggi?

"Era un bambino, un bambino che rincorreva un sogno grande. Oggi invece posso dire di essere un uomo che comunque rincorre un sogno grande. Alla fine non è cambiato moltissimo, a parte una moglie, tre figli e compagnia cantante. Fuori è cambiato, dentro in realtà è cambiato poco, perché alla fine ogni giorno è una dimostrazione di amore e di passione che uno ha per questo sport".

Nello spogliatoio è rimasta l'abitudine di De Rossi che portava le pagelle e gli articoli più critici?

"Diciamo che io preferivo lo spogliatoio di prima. Si viveva un po' più tutti all'unisono. Adesso, purtroppo, ci sono tanti telefoni e soprattutto i giovani passano molto tempo al telefono. Però devo dire che il nostro spogliatoio, e di questo io come gli altri miei compagni che sono qui da più tempo mi prendo il merito, è veramente un bel gruppo: unito, tranquillo, che lavora, sereno e forte. Sa qual è il suo obiettivo di gruppo. E penso che per uno grande d'età questa sia una bella cosa".

Hai scelto di continuare il tuo percorso alla Roma. Perché?

"Io ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare. Credevo che in quel momento potesse rendermi felice e sono orgoglioso di questo, perché comunque non devi mai scendere a compromessi quando fai quello che ti senti e quando rispetti prima di tutto l'amore che hai per te stesso, per quello che fai e per dove lo fai. Qui a Roma per noi è molto importante".