Parcheggiare a Roma tra strisce blu e ZTL: regole, tariffe e come pagare

Parcheggiare a Roma richiede attenzione non
soltanto alla disponibilità degli stalli, ma anche alle regole che disciplinano
la sosta e l’accesso alle diverse zone della città. Tra strisce blu, ZTL
e limitazioni alla circolazione, l’operazione di parcheggio nella
Capitale non è sempre semplice, soprattutto per chi viene da fuori.
È quindi importante controllare la segnaletica e
conoscere le modalità di pagamento prima di lasciare l’auto in sosta.
Per chi cerca informazioni sulle strisce
blu a Roma
, uno dei primi aspetti da verificare è la tariffa applicata
nella zona in cui si intende parcheggiare. Altrettanto importante è distinguere
la sosta a pagamento dalle regole che riguardano l’accesso alle ZTL.
Strisce blu a Roma: tariffe e regole
Nelle aree centrali e semicentrali della Capitale,
la sosta negli stalli delimitati dalle strisce blu è soggetta a tariffazione.
Attualmente la tariffa ordinaria è di 1 euro all’ora nelle zone esterne alle
ZTL e di 1,20 euro all’ora all’interno delle ZTL. È inoltre prevista una
tariffa per la sosta breve, pari a 0,20 euro per 15 minuti.
Sono previste anche alcune agevolazioni: i
veicoli elettrici e ibridi possono sostare gratuitamente sulle strisce blu,
previa registrazione della targa secondo le modalità stabilite da Roma
Mobilità. Le strisce bianche identificano generalmente gli stalli a sosta
gratuita (generalmente regolamentata con disco orario), mentre quelle gialle
sono riservate a specifiche categorie di utenti.
Le tariffe possono essere modificate in seguito a
decisioni dell’amministrazione comunale. Prima di parcheggiare è quindi sempre
opportuno controllare gli importi e le eventuali variazioni sui siti ufficiali
di Roma Capitale e Roma Mobilità.
Come pagare la sosta a Roma?
Il pagamento può essere effettuato attraverso i
sistemi disponibili nella zona in cui si lascia il veicolo. Oltre ai parcometri,
oggi è possibile utilizzare strumenti digitali e applicazioni per gestire la
sosta direttamente dallo smartphone.
Queste soluzioni consentono di attivare il
pagamento indicando normalmente la targa del veicolo e la zona di sosta. A
seconda del servizio utilizzato, è inoltre possibile modificare la durata della
permanenza direttamente dal telefono, senza dover tornare al parcometro.
Prima di completare il pagamento è comunque
importante controllare la zona selezionata, la targa inserita e la tariffa
applicata, così da evitare errori.
Strisce blu e ZTL: sono due cose diverse
La presenza di uno stallo a pagamento all’interno
di una ZTL non significa che sia sempre possibile raggiungerlo liberamente in
auto. Le due discipline riguardano infatti aspetti differenti: le strisce blu
regolano la sosta, mentre la ZTL stabilisce chi può accedere e circolare in
determinate aree e fasce orarie.
Pagare la sosta, quindi, non autorizza
automaticamente l’ingresso in una zona a traffico limitato. Chi deve
raggiungere una determinata area della città deve verificare preventivamente
se il proprio veicolo è autorizzato al transito e in quali orari.
Anche le regole possono cambiare nel tempo. Dal 1°
luglio 2026, per esempio, anche le auto 100% elettriche e a idrogeno devono
essere dotate di un apposito permesso per accedere e circolare nelle ZTL di
Roma Capitale.
Come evitare errori quando si parcheggia
Per ridurre il rischio di sanzioni è utile
effettuare alcune verifiche prima di lasciare l’auto parcheggiata:
·
controllare la segnaletica verticale e quella
relativa agli stalli;
·
verificare la tariffa e gli eventuali orari di
pagamento;
·
distinguere sempre le regole della sosta da
quelle relative alle ZTL;
·
controllare eventuali permessi, esenzioni o
agevolazioni;
·
se si utilizza un’app, verificare targa e zona
prima di confermare il pagamento.
Una particolare attenzione va riservata anche alle
modifiche della disciplina della mobilità. Per informazioni aggiornate su
tariffe, permessi, ZTL e limitazioni alla circolazione è quindi consigliabile
fare riferimento ai siti ufficiali di Roma Capitale e Roma Mobilità prima di
mettersi alla guida.