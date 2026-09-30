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Parcheggiare a Roma tra strisce blu e ZTL: regole, tariffe e come pagare

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di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 6:00
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Parcheggiare a Roma richiede attenzione non soltanto alla disponibilità degli stalli, ma anche alle regole che disciplinano la sosta e l’accesso alle diverse zone della città. Tra strisce blu, ZTL e limitazioni alla circolazione, l’operazione di parcheggio nella Capitale non è sempre semplice, soprattutto per chi viene da fuori.
È quindi importante controllare la segnaletica e conoscere le modalità di pagamento prima di lasciare l’auto in sosta.
Per chi cerca informazioni sulle strisce blu a Roma, uno dei primi aspetti da verificare è la tariffa applicata nella zona in cui si intende parcheggiare. Altrettanto importante è distinguere la sosta a pagamento dalle regole che riguardano l’accesso alle ZTL.

Strisce blu a Roma: tariffe e regole

Nelle aree centrali e semicentrali della Capitale, la sosta negli stalli delimitati dalle strisce blu è soggetta a tariffazione. Attualmente la tariffa ordinaria è di 1 euro all’ora nelle zone esterne alle ZTL e di 1,20 euro all’ora all’interno delle ZTL. È inoltre prevista una tariffa per la sosta breve, pari a 0,20 euro per 15 minuti.
Sono previste anche alcune agevolazioni: i veicoli elettrici e ibridi possono sostare gratuitamente sulle strisce blu, previa registrazione della targa secondo le modalità stabilite da Roma Mobilità. Le strisce bianche identificano generalmente gli stalli a sosta gratuita (generalmente regolamentata con disco orario), mentre quelle gialle sono riservate a specifiche categorie di utenti.
Le tariffe possono essere modificate in seguito a decisioni dell’amministrazione comunale. Prima di parcheggiare è quindi sempre opportuno controllare gli importi e le eventuali variazioni sui siti ufficiali di Roma Capitale e Roma Mobilità.

Come pagare la sosta a Roma?

Il pagamento può essere effettuato attraverso i sistemi disponibili nella zona in cui si lascia il veicolo. Oltre ai parcometri, oggi è possibile utilizzare strumenti digitali e applicazioni per gestire la sosta direttamente dallo smartphone.
Queste soluzioni consentono di attivare il pagamento indicando normalmente la targa del veicolo e la zona di sosta. A seconda del servizio utilizzato, è inoltre possibile modificare la durata della permanenza direttamente dal telefono, senza dover tornare al parcometro.
Prima di completare il pagamento è comunque importante controllare la zona selezionata, la targa inserita e la tariffa applicata, così da evitare errori.

Strisce blu e ZTL: sono due cose diverse

La presenza di uno stallo a pagamento all’interno di una ZTL non significa che sia sempre possibile raggiungerlo liberamente in auto. Le due discipline riguardano infatti aspetti differenti: le strisce blu regolano la sosta, mentre la ZTL stabilisce chi può accedere e circolare in determinate aree e fasce orarie.
Pagare la sosta, quindi, non autorizza automaticamente l’ingresso in una zona a traffico limitato. Chi deve raggiungere una determinata area della città deve verificare preventivamente se il proprio veicolo è autorizzato al transito e in quali orari.
Anche le regole possono cambiare nel tempo. Dal 1° luglio 2026, per esempio, anche le auto 100% elettriche e a idrogeno devono essere dotate di un apposito permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale.

Come evitare errori quando si parcheggia

Per ridurre il rischio di sanzioni è utile effettuare alcune verifiche prima di lasciare l’auto parcheggiata:
·       controllare la segnaletica verticale e quella relativa agli stalli;
·       verificare la tariffa e gli eventuali orari di pagamento;
·       distinguere sempre le regole della sosta da quelle relative alle ZTL;
·       controllare eventuali permessi, esenzioni o agevolazioni;
·       se si utilizza un’app, verificare targa e zona prima di confermare il pagamento.
Una particolare attenzione va riservata anche alle modifiche della disciplina della mobilità. Per informazioni aggiornate su tariffe, permessi, ZTL e limitazioni alla circolazione è quindi consigliabile fare riferimento ai siti ufficiali di Roma Capitale e Roma Mobilità prima di mettersi alla guida.

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