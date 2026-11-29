L'ex attaccante della Roma Stefano Okaka ha rilasciato una lunga intervista, ripercorrendo le tappe della propria carriera. Dagli esordi in giallorosso agli aneddoti su Totti De Rossi , Cassano e Spalletti , fino al retroscena su Mile Svilar , suo compagno di squadra ai tempi dell'Anderlecht. Di seguito le sue parole.

Stefano, quando arrivasti alla Roma grazie a Bruno Conti poi entrasti subito nell'orbita della prima squadra a 16 anni, quale fu l'impatto?

"Sono arrivato alla Roma quando avevo 14 anni e un anno dopo ero già in prima squadra. Però vivendo il contesto Roma, e avendo tutta la mia famiglia lì, ero abituato, fu una cosa normale".

Hai raccontato che a 15-16 anni sentivi addosso la pressione di chi ti dipingeva come uno dei migliori al mondo. Che sensazioni provavi?

"Ero molto giovane, ma allo stesso tempo contento di trovarmi in quella dimensione. Certo, è normale che a livello calcistico le aspettative nei miei confronti fossero tante, d'altronde ero in una Roma fatta da tantissimi campioni".

Diventare il più giovane marcatore nella storia del Torneo di Viareggio e vincere con la Primavera di Alberto De Rossi cosa ha significato per te?

"Io nella mia carriera ho fatto tanti record e per me era diventata, nella mia follia, un'abitudine. Non mi rendevo neanche conto e non mi interessava, l'unico obiettivo era cercare di arrivare più in alto possibile. Quando mi parlavano dei record io andavo sempre avanti perché poi riuscivo a farne tanti altri dopo in poco tempo".

Ci racconti il tuo rapporto con Spalletti?

"Spalletti è stata una persona fondamentale per la mia vita perché lui e Domenichini (il suo secondo, ndr), mi presero subito per mano dopo avermi visto giocare. Quando incontri queste persone che ti danno fiducia e possibilità, è una fortuna e anche un privilegio".

Cosa pensi di lui?

"Spalletti e Domenichini li ricorderò per tutta la mia vita. Spalletti è un genio calcistico".

Tra le storie diventate celebri con Luciano Spalletti c'è quella relativa alla tua auto parcheggiata davanti al suo ufficio.

"A quell'età, quando sei in quel contesto lì, ti senti un po' al loro livello e quindi nelle mie follie avevo preso questa macchina importante".

Cosa accadde?

"Mi avevano cambiato il parcheggio a Trigoria piazzandomi davanti all'ufficio del mister. E visto che Spalletti arrivava sempre presto, sentì subito il rumore della mia auto. Si affacciò e disse: ‘Non hai capito niente, se domani torni con questa macchina tu non entri più'".

Ma perché?

"Perché era troppo, diceva lui. Avevo 18 anni e ne avevo di strada da fare quindi, giustamente, mi spiegò che non potevo comportarmi come gli altri. Cioè dovevo continuare a spingere. Adesso che ho 37 anni, lo capisco benissimo quel discorso".

Hai giocato con calciatori di talento purissimo alla Roma come Francesco Totti, Daniele De Rossi, Antonio Cassano. Qual è una giocata provata o riuscita solo in allenamento che ti è rimasta impressa come qualcosa di irripetibile?

"In allenamento vedevi il tocco di Francesco, l'intelligenza di De Rossi, la costanza, il talento di Antonio, vedevi tutte queste giocate fantastiche. Francesco a volte prendeva la palla da dietro la metà campo, dichiarava di prendere la traversa e la colpiva sempre lasciando tutti sbalorditi".

Un'esperienza unica. Ma Totti era sempre così divertente in allenamento?

"Sì, pensa che una volta c'era la sua ex moglie (Ilary Blasi, ndr) in piscina a Trigoria. Spesso i familiari si fermavano a vedere gli allenamenti. E Francesco disse: ‘Guarda, ora la colpisco in testa'. E in effetti davvero la prese in testa".

E lei cosa disse?

"Nulla, eravamo lì tutti a ridere e scherzare. Niente, insomma, era tranquilla".

E invece di Cassano cosa ricordi tu?

"Antonio è un fratello perché ha fatto tanto per me quando era a Parma. Lo ricorderò per sempre, per me è una persona straordinaria, un fuoriclasse assoluto".

Cosa fece di preciso?

"Quando dalla Roma arrivai a Parma, dopo un anno finii fuori rosa. Antonio era proprio a Parma e lo conoscevo da quando era alla Roma. Un giorno io ero in camera, lui mi bussò e disse: ‘Cosa sta succedendo, perché sei fuori rosa?'. Da quel momento disse di non preoccuparmi, e in effetti dopo che ci siamo parlati sono tornato ad allenarmi con la squadra e a gennaio andai alla Sampdoria".

Fu fondamentale.

"Sì, è come se mi avesse dato una spinta per ripartire. È stato fondamentale".

Tutti rivedono quel gol dell'88' all'Olimpico e l'esultanza di Daniele De Rossi. Daniele è stato così importante per te?

"De Rossi è uno di quelli che mi ha cresciuto lì a Roma. Dopo quel gol è successo di tutto, specie per uno che viene dal settore giovanile, così giovane, fa una roba del genere è un qualcosa di davvero incredibile".

Com'era De Rossi lontano dal campo?

"Con Daniele si ride sempre, ma ricordo la sua professionalità, l'attaccamento, il carisma che aveva in tutti gli allenamenti: veramente un giocatore di un altro livello".

In una carriera con tanti prestiti, rientri e cessioni (come quella al Fulham), c'è stato un momento a Trigoria in cui eri convinto di restare per anni e invece una telefonata o una riunione ha cambiato tutto in poche ore?

"No, convinto mai, perché nel calcio non sei mai convinto di niente. L'unica cosa di cui ero consapevole era la mia età. Ero un adolescente nato lì dentro, e questo nessuno potrà mai togliermelo. È chiaro poi che dovevo trovare la mia strada, ma non era il calcio di adesso. In quella Roma c'erano tantissimi campioni ed era tutto molto complicato dato che in attacco avevamo Montella, Cassano, Totti, Vucinic, poi è arrivato Toni, successivamente Adriano, Menez, Taddei, Mancini: tutta gente che adesso giocherebbe al Real Madrid".

Il calcio inglese ha ritmi e codici culturali diversissimi da quelli italiani. Qual è la cosa più surreale o inaspettata che hai visto in quel periodo in Premier?

"È completamente un altro calcio. Io arrivai al Fulham a 19 anni e in Italia prima delle partite si va in ritiro, in Inghilterra no. Il team manager mi disse che dovevo tornare a casa alla vigilia della partita e poi il giorno dopo prendere la macchina e andare allo stadio per giocare".

Incredibile.

"Sì, allo stadio avevi il tuo parcheggio, ma poi una volta entrato nello spogliatoio vedevi pollo fritto, pizze, biscotti al burro e tanta altra roba da mangiare prima della partita".

E si poteva consumare il pollo fritto prima di scendere in campo?

"Diciamo che il professionista non lo mangiava, però qualche altro sì. Chiaramente parliamo di 15 anni fa, in Inghilterra non erano arrivati ancora i Guardiola o questo tipo di allenatori che hanno portato una mentalità diversa".

E a fine partita poi? Tutto normale?

"Vittoria o sconfitta, prendevi la tua macchina e andavi a casa. E non c'erano tifosi che ti assalivano".

All'Anderlecht hai condiviso il campo e la Champions League con tanti giocatori importanti, cosa ricordi di quel periodo?

"All'Anderlecht sono arrivato che ero in nazionale, quindi ero un leader insieme ad altri calciatori importanti. E c'era Svilar, attuale portiere della Roma. Ricordo che lui non giocava, era molto giovane, aveva 14-15 anni e lui e il padre vennero da me dicendomi che Mile voleva smettere di giocare".

Ma davvero?

"Sì, io l'ho preso un po' sotto la mia ala quell'anno e gli dicevo che doveva avere solo pazienza e che doveva stare tranquillo. Qualche anno dopo infatti ci siamo rincontrati in Spagna e mi ha detto: ‘Ti volevo dire grazie per quello che hai fatto per me'. E io: ‘Non devi ringraziarmi, l'hanno fatto con me e io l'ho fatto con te, quindi non c'è nessun problema'".

Lui perché voleva smettere?

"Era giovane, dicevano tutti che era un fenomeno, però non riusciva a giocare. La cosa però è che non capiva di avere 14-15 anni. Vedeva gli altri giocare e si demoralizzava, ma doveva solo avere pazienza".

E poi l'hai sentito? Oggi l'ha capito che è uno dei migliori portieri al mondo?

"Certo, sì, l'ha capito".

Quando hai scelto l'Istanbul Basaksehir molti storcevano il naso, che esperienza è stata?

"Io venivo dall'Udinese, e quando è arrivata questa offerta come al solito sono andato ancora una volta controcorrente".

In che senso?

"In quel momento lì pochi andavano in Turchia e quando sono andato io mi davano del pazzo. Ma volevo fare questa esperienza, specie in una squadra dove c'erano tanti campioni. Fu un'esperienza bellissima, e ti pagano bene".

Vero?

"Sì, oggi è diventato uno dei campionati top a livello europeo e mondiale".

Poi sei stato un po' di tempo fermo.

"Dopo Istanbul decisi di fermarmi. Avevo un altro anno di contratto a milioni, ma li ho lasciati lì. Sono andato via perché non avevo più voglia di giocare. E così sono tornato in Italia con la mia famiglia e dopo 3-4 mesi mi ha chiamato la Sampdoria. Ma non me la sentivo di accettare".

Perché?

"Non me la sentivo perché alla Sampdoria ho lasciato un ricordo unico e quindi sarei tornato lì solo a rubare soldi".

Ti fa onore questa cosa.

"Nel calcio ci vuole impegno e anche serietà, e a me non andava in quel momento. Non avevo stimoli, non avevo più voglia, e non mi andava di fare questo alla Sampdoria".

Accettasti poi la chiamata del presidente del Ravenna, Cipriani, per ricominciare in Serie C.

"Per l'amicizia con Ignazio Cipriani sono tornato un po' a divertirmi. Gli dissi subito che ero fermo da 2 anni e tornare a giocare dopo tutto questo periodo di inattività era quasi impossibile. Feci tanti sacrifici per rientrare in una condizione decente per performare, però avevo dato la mia parola e quindi l'ho fatto e non so come, ma ci sono riuscito. È stato un miracolo sportivo".

Alla fine è andata benissimo.

"Sì, sì, è andata bene dai".

Rifaresti tutto quello che hai fatto finora nella tua carriera?

"Ho fatto sicuramente tanti errori di gioventù ma non mi sono mai fermato, o tirato indietro. Sono andato sempre avanti a testa alta, questa è la cosa principale. Penso che oggi possa guardare in faccia tutti, sono stato sempre onesto e di questo ne vado orgoglioso. È una sensazione bellissima".

Arrivato a 37 anni, se dovessi scegliere un giorno di fare un film sulla tua carriera, quale sarebbe il titolo?

"Io penso ‘Resilienza'. Ho avuto una carriera ricca di alti e bassi da 100 a 0 in continuazione. Sono rinato, e mi sono rialzato tante volte, per questo è il titolo giusto".

(fanpage.it)