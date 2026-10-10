Mkhitaryan: "A Roma sono emotivi: se vinci due partite pensano allo Scudetto, se perdi diventa il caos. A Milano mi sento più rilassato"

«A Milano mi sento molto più rilassato, è una città tranquilla nonostante sia un luogo turistico. Roma invece è più caotica», ha spiegato l'armeno. Henrikh Mkhitaryan si è raccontato n un'intervista ad Armenian Public Television. L'ex centrocampista giallorosso, oggi all' Inter , ha descritto la capitale come una città più caotica ed emotiva, mentre nel capoluogo lombardo si sente maggiormente a proprio agio., ha spiegato l'armeno.

Mkhitaryan ha poi approfondito le differenze nel rapporto con il calcio e con i risultati. «A Roma hanno più energia, sono più emotivi. A Milano invece c'è più comprensione. Se perdi una partita non è un dramma, sanno che comunque avevi intenzione di vincere», ha raccontato. Il centrocampista ha descritto le reazioni dell'ambiente giallorosso dopo una serie di vittorie e le successive sconfitte: «A Roma se vinci due o tre partite pensano di vincere lo Scudetto, se poi però perdi diventa il caos: non sai più giocare, non vali niente, vai venduto».

Nel corso dell'intervista, il giocatore ha parlato pure del proprio futuro, ammettendo di non sapere quanto continuerà a giocare. Ha inoltre escluso un possibile trasferimento in Arabia Saudita o nella MLS: «Ho cambiato club e giocato a calcio per le mie ambizioni, i miei obiettivi e i sogni che avevo da bambino».

(tuttomercatoweb.com)