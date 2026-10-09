Conferenza stampa Inter-Parma, Chivu interrompe un giornalista: "Tra le grandi squadre in cui ho giocato c'è anche la Roma"

Prosegue a Trigoria la preparazione della Roma in vista della trasferta contro il Como, in programma domenica alle 12:30. Il club giallorosso ha pubblicato una nuova gallery fotografica della seduta d...
Mercoledì sera la Roma affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Champions League. Già definito il programma della vigilia: alle ore 13 di martedì ci sarà la conferenza...
Ivan Juric, alla vigilia della sfida del suo Monza contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa, tornando anche sulla sue esperienza in giallorosso. Le sue parole: "Non ero pronto per l’esperienza...
Il prossimo 7 novembre la Roma sarà impegnato all'Olimpico contro il Sassuolo alle 20:45. Da oggi sono in vendita i biglietti per il match. Di seguito il comunicato del club: "AS Roma comunica che a p...
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